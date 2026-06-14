برگزاری رفراندوم تعیین سقف جمعیت و سیاستهای مهاجرتی در سوئیس
سوئیسیها میخواهند فشار مهاجران بر خدمات عمومی را مهار کنند
شهروندان سوئیس برای رأیگیری دربارهی طرح محدودسازی جمعیت به ۱۰ میلیون نفر پای صندوقهای رأی رفتند؛ طرحی که میتواند روابط راهبردی این کشور با اتحادیهی اروپا را با چالشی جدی مواجه کند.
واجدان شرایط در سوئیس روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)، در یک همهپرسی سرنوشتساز شرکت کردند تا دربارهی آیندهی جمعیتی و سیاستهای مهاجرتی کشورشان تصمیم بگیرند. این رفراندوم که توسط "پارت گلی سوئیس" (حزب مردم) پیشنهاد شده، بر اصلاح قانون اساسی برای جلوگیری از فراتر رفتن جمعیت این کشور از مرز ۱۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ تأکید دارد.
حامیان این طرح معتقدند افزایش سریع جمعیت ناشی از مهاجرت، فشاری بیسابقه بر خدمات عمومی، بازار مسکن و زیرساختها وارد کرده است. پیشبینیهای رسمی نشان میدهد که با روند فعلی، جمعیت سوئیس در اوایل دههی ۲۰۴۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. هلن جولی، شهروند ۵۸ سالهی زوریخی، در این باره میگوید: "اگر جمعیت از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود، شرایط زندگی بسیار دشوار خواهد شد، بنابراین محدود کردن مهاجرت یک ضرورت است."
تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تصویب این پیشنهاد، سوئیس ناچار خواهد بود تفاهمنامهی تردد آزاد نیروی کار با اتحادیهی اروپا را لغو کند؛ اقدامی که لرزههایی مشابه "برگزیت" در روابط برن و بروکسل ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر جمعیت سوئیس بیش از ۹ میلیون نفر است و آخرین نظرسنجیها از شکاف عمیق در افکار عمومی حکایت دارد. اگرچه در ابتدا حمایت از این طرح بالا بود، اما دادههای اخیر نشاندهندهی کاهش نسبی تمایل شهروندان به تصویب آن است. نتایج اولیهی این رأیگیری پس از ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ مشخص خواهد شد.