ارائه جزئیات تازه توافق با ایران توسط مقامات آمریکایی

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اربیل (کوردستان۲۴)- مقامات آمریکایی امروز دوشنبه ۱۵ ژوئن اعلام کردند بر اساس توافق صلح با ایران که به گفته آن‌ها توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ امضا شده است، کشتی‌ها می‌توانند بدون پرداخت عوارض از تنگه هرمز عبور کنند. آنان تأکید کردند که ایران باید پیش از دریافت هرگونه مزایای اقتصادی، به تعهدات خود پایبند بماند.

یک مقام ارشد دولت ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که این تعهدات شامل ایجاد یک صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران می‌شود، اما آزادسازی این منابع به «عملکرد طرف ایرانی» وابسته خواهد بود.

به گفته مقامات آمریکایی، این توافق روز یکشنبه به ‌صورت الکترونیکی توسط ترامپ، معاون رئیس‌جمهور جی دی ونس و رئیس مجلس ایران، محمد باقر قالیباف، امضا شده است.

یکی از مقامات آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت: «رئیس‌جمهور مایل بود شخصاً این توافق را امضا کند تا تعهد خود به روند صلح را نشان دهد.»

مقامات افزودند مذاکرات فنی به رهبری ونس این هفته آغاز خواهد شد و امضای رسمی توافق روز جمعه در مراسمی در ژنو در سوئیس برنامه‌ریزی شده است.

طبق اعلام آنان، ونس به همراه جرد کوشنر و استیو ویتکاف در مراسم امضا حضور خواهند داشت.

در جریان اجلاس گروه ۷ در فرانسه، پرسش‌هایی درباره جزئیات این توافق مطرح شد و مقامات آمریکایی اعلام کردند متن نهایی هنوز منتشر نشده است.

ترامپ اعلام کرده است متن توافق احتمالاً پس از امضای رسمی منتشر خواهد شد، هرچند برخی مقامات گفته‌اند این متن طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده در دسترس قرار می‌گیرد.

بازگشایی تنگه هرمز و زمان‌بندی اجرای توافق

به گفته مقامات آمریکایی، امضای این توافق آغاز یک دوره ۶۰ روزه مذاکرات خواهد بود که هدف آن دستیابی به توافق صلح جامع، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران است.

یکی از مقامات گفت: «اولویت ما آغاز مذاکرات هسته‌ای است.»

با این حال، به گفته آنان، بازگشایی تنگه هرمز به دلیل تأثیرات اقتصادی جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت در اولویت فوری قرار دارد.

ونس در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد تفاهمی با ایران وجود دارد مبنی بر اینکه تنگه هرمز برای مدت طولانی بدون عوارض باز خواهد ماند و این موضوع در مذاکرات فنی بررسی می‌شود.

ترامپ نیز گفته است این تنگه از روز جمعه «کاملاً باز» خواهد شد، هرچند تأکید کرده بررسی‌های مربوط به پاکسازی آن همچنان ادامه دارد.

یک مقام آمریکایی دیگر اظهار داشت که انتظار می‌رود تردد کشتی‌ها طی چند هفته آینده به سطح پیش از درگیری بازگردد، هرچند در حال حاضر افزایش قابل توجهی در عبور و مرور مشاهده شده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است این توافق به تهران اجازه می‌دهد به جای «عوارض»، هزینه‌های خدمات دریایی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دریافت کند.

وضعیت دارایی‌های مسدود شده و تحریم‌ها

ابهام‌هایی نیز درباره سایر بخش‌های توافق، از جمله دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده و روند لغو تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا وجود دارد.

این موضوع از نظر سیاسی برای ترامپ حساسیت دارد، زیرا او همواره از توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما انتقاد کرده و آن را در سال ۲۰۱۸ لغو کرده بود.

یک مقام آمریکایی تأکید کرد: «در حال حاضر هیچ یک از دارایی‌های مسدود شده توسط آمریکا یا سایر کشورها آزاد نشده است.»

او افزود موضوعات مربوط به آزادسازی احتمالی دارایی‌ها، کاهش تحریم‌ها و ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی، همگی مشروط به عملکرد طرف ایرانی خواهد بود.

انتقاد از میانجی‌گری عمان

مقامات آمریکایی همچنین از عملکرد عمان، میانجی مذاکرات، انتقاد کردند.

یکی از مقامات گفت: «از نقش عمانی‌ها رضایت نداریم و احساس می‌کنیم رفتار آن‌ها دوگانه بوده است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن