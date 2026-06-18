نخستوزیر اقلیم کوردستان: تلاش مردم برای یافتن پیکر رقیه بینظیر بود
اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کوردستان امروز پنجشنبه ۱۸ ژوئن، با انتشار پیامی از همه افراد و نهادهایی که در حلبچه و هورامان برای یافتن پیکر دختر جوان، اهل کربلا تلاش کردند، قدردانی کرد.
متن پیام نخستوزیر اقلیم کوردستان:
از مردم عزیز، جوانمرد و انساندوست استان حلبچه و هورامان بسیار سپاسگذارم که در چند روز گذشته برای یافتن پیکر یک گردشگر جوان، اهل کربلا به نام رقیه تلاش مستمر و کوشش بینظیری کردند. البته این رفتار با فرهنگ انساندوستانه و بخشندگی مردم کوردستان بیگانه نیست. به خصوص از استاندار حلبچه و نیروهای امنیتی و تیمهای دفاع مدنی و همه داوطلبان و کسانی که در یافتن پیکر نقش داشتند، قدردانی میکنم.
تأثر عمیق و تسلیت خود را به خانواده و بستگان مرحومه ابراز میکنم و خود را در اندوه ایشان شریک میدانم. خداوند بزرگ روح وی را به بهشت شاد گرداند و به آنها صبر و آرامش عنایت فرماید.
متأسفانه در این مدت موارد متعددی از حوادث دلخراش غرقشدگی رخ داده است. باید جهات مربوطه در دولت اقدامات و دستورالعملهای ایمنی لازم را در اماکن گردشگری تشدید کنند. به خصوص در اطراف رودخانهها، سدها و منابع آب. همچنین از هممیهنان و گردشگران محترم میخواهم که دستورالعملها را رعایت کنند و مراقب امنیت خود و بستگانشان باشند.
از خداوند بزرگ خواستاریم که همه را حفظ نماید.
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
۱۸ ژوئن ۲۰۲۶
رقیه، دختر ۱۱ ساله، اهل کربلا که به همراه خانوادهاش برای گردش به گردشگاه زَلم در استان حلبچه رفته بود در ۹ ژوئن در آب رودخانه افتاد و غرق شد.
عابدین عبدالرحمان، مدیر دفاع مدنی حلبچه اعلام کرد که پس از حدود ۱۰ روز تلاش مستمر روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن، به کمک مردم منطقه توانستند پیکر رقیه را پیدا کنند و به پزشکی قانونی حلبچه منتقل کنند.
ب.ن