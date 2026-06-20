درخواست واشینگتن از تهران برای بازرسی از مراکز اتمی آسیبدیده در جنگ
آمریکا خواهان صدور مجوز رسمی از سوی ایران برای بازرسان بینالمللی از سایتهای هستهای بمباران شده است
ایالات متحدهی آمریکا در جریان مذاکرات جاری در سوئیس، خواهان صدور مجوز رسمی ایران برای بازدید بازرسان بینالمللی از سایتهای هستهایِ بمبارانشده توسط آمریکا و اسرائیل شده است.
تارنمای "آکسیوس" به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در دور نخست مذاکرات میان واشینگتن و تهران، طرف آمریکایی تلاش میکند موافقت ایران را برای بازدید بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مراکزی که در جنگ اخیر هدف قرار گرفتهاند، جلب کند. واشینگتن هدف از این اقدام را راستیآزمایی و نشانهای از جدیت تهران در روند جدید گفتوگوها قلمداد کرده است. آخرین بازدید بازرسان از این مراکز در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) و پیش از آغاز درگیریهای نظامی صورت گرفته بود.
این مذاکرات با حضور جی دی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا و هیئت عالیرتبهی ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حال برگزاری است. گزارشها حاکی از آن است که دولت آمریکا در مقابل همکاری ایران در زمینهی بازرسیها، آمادگی خود را برای آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشدهی ایران در خارج از کشور اعلام کرده است. این دیدارها، نخستین گفتوگوی مستقیم طرفین پس از نشست اسلامآباد محسوب میشود.
هدف نهایی این مذاکرات، تدوین یک چارچوب کاری ۶۰ روزه برای حلوفصل مسائل بنیادین، بهویژه برنامهی هستهایِ ایران است. علاوه بر حضور مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، کشورهای قطر و پاکستان نیز به عنوان میانجی در این فرایند نقشآفرینی میکنند. مقرر شده است پس از پایان دور گفتوگوهای سیاسی، نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان فنی هر دو کشور برای بررسی جزئیات اجرایی توافقات ادامه یابد.