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وزیر امور خارجه‌ی ایران از لغو کامل تحریم‌های نفتی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های این کشور خبر داد؛ همزمان طرفین بر سر یک نقشه‌ی راه ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی به توافق رسیدند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس"، از نتایج راهبردی مذاکرات در منطقه‌ی بورگنشتوک سوئیس پرده برداشت. بر اساس اظهارات او، میانجی‌گری‌های مستمر قطر و پاکستان منجر به پیشرفتی بزرگ در جهت پایان دادن به جنگ لبنان و گشایش‌های اقتصادی برای ایران شده است.

وزیر امور خارجه‌ی ایران تأکید کرد که معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی صادر و تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو شده است. او همچنین به آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌ی تهران و آغاز یک برنامه‌ی بزرگ بازسازی و توسعه برای کشور اشاره کرد.

جزئیات نقشه‌ی راه ۶۰ روزه و توافق‌های چهارجانبه

روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، نشست سران ایران، آمریکا، پاکستان و قطر در منطقه‌ی بێرگنستۆک سوئیس برگزار شد. در پایان این نشست، قطر و پاکستان به عنوان میانجی، بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند که بر اساس آن، تهران و واشینگتن بر سر ۵ محور اصلی به توافق رسیدند:

۱. تصویب نقشه‌ی راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز.

۲. ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا برای جلوگیری از هرگونه رویداد یا سوءتفاهم و تضمین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه‌ی هرمز.

۳. تشکیل کمیته‌ی عالی برای نظارت بر مذاکرات، شامل گروه‌های کاری تخصصی در زمینه‌های برنامه‌ی هسته‌ای، تحریم‌ها و حل اختلافات.

۴. تشکیل اتاق عملیات آرام‌سازی با مشارکت دولت لبنان برای اطمینان از توقف کامل عملیات‌های نظامی در این کشور.

۵. تداوم مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته‌ی جاری برای بررسی تمامی پرونده‌های باقی‌مانده.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، پس از ۱۸ ساعت گفت‌وگوهای فشرده با هیئت آمریکایی به ریاست جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد.

در این دور از گفت‌وگوها که از شب ۲۰ ژوئن آغاز شده بود، هیئت ایرانی در دیدارهای دوجانبه و چهارجانبه، مواضع تهران را درباره‌ی مکانیسم‌های اجرای یادداشت‌تفاهم و شرایط لازم برای ورود به مرحله‌ی نهایی توافق به روشنی تبیین کرد. در همین رابطه، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران تأیید کرد که دیدگاه‌های کشورش به‌صورت "شفاف و صریح" در جلسات مطرح شده است.

مذاکرات فنی در مجتمع بورگنشتوک سوئیس تا پایان هفته‌ی جاری ادامه خواهد یافت تا نتایج تفاهم‌های به‌دست آمده در این دور از مذاکرات پیگیری و نهایی شود.