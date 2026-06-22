آمریکا مجوز فروش نفت و آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران را صادر کرد
در پی پایان مذاکرات فنی در سوئیس، آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را صادر کرد و مقرر شد ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده در دو مرحله به ایران مسترد شود.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجهی ایران، از پایان موفقیتآمیز مذاکرات فنی میان ایران و ایالات متحدهی آمریکا در سوئیس خبر داد. وی اعلام کرد که نتایج این گفتگوها منجر به تغییرات مهمی در پروندهی تحریمها، آزادسازی داراییهای مالی و کاهش تنشهای منطقهای شده است.
به گفتهی این مقام رسمی ایران، بر اساس توافقهای صورتگرفته، چهار تیم کاری تخصصی تشکیل شدهاند که وظیفهی پیگیری و اجرای امور در حوزههای "رفع تحریمها"، "امور هستهای"، "بازسازی و توسعهی اقتصادی" و همچنین "نظارت بر اجرای توافقنامهها" را بر عهده خواهند داشت.
در بخش اقتصادی، شبکهی "پرس تیوی"، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، گزارش داد که طرف آمریکایی یک مجوز عمومی صادر کرده است که بر اساس آن، فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران مجاز خواهد بود. این تصمیم بهصورت رسمی در وبسایت دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) نیز منتشر شده است.
همزمان با این گشایشهای اقتصادی، توافق برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشدهی ایران وارد فاز اجرایی شده است. طبق برنامهریزیهای انجامشده، مقرر گردیده این مبلغ در دو مرحلهی مجزا و در هر مرحله ۶ میلیارد دلار به ایران بازگردانده شود.
کاظم غریبآبادی در بخش دیگری از اظهارات خود به ابعاد امنیتی و راهبردی این توافق اشاره کرد و افزود که سازوکاری برای تضمین سلامت و امنیت تردد کشتیها در تنگهی هرمز مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین در راستای کاهش اصطکاکهای منطقهای، مقرر شده است با مشارکت کشورهای قطر و پاکستان، واحد ویژهی "پیشگیری از منازعات" در لبنان تأسیس شود. هدف از ایجاد این واحد، مدیریت بحرانها و کاستن از سطح تنشها در سطح منطقه عنوان شده است.