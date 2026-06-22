کارولین لیویت: رئیس جمهور آمریکا هرگز توافقی مشابه توافق‌های گذشته با تهران را نخواهد پذیرفت

1 ساعت پیش

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ هرگز توافقی مشابه توافق‌های گذشته با تهران را نخواهد پذیرفت؛ همزمان رئیس‌جمهور آمریکا بر لزوم پایبندی کامل ایران تأکید کرد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هیچ توافق‌نامه‌ای را با ایران امضا نخواهد کرد که در راستای منافع عالی این کشور نباشد. وی با تأکید بر اینکه ترامپ همواره منافع آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، در گفتگو با شبکه‌ی "فاکس نیوز" اظهار داشت: "بسیار مضحک است اگر تصور شود ترامپ توافقی را امضا می‌کند که به هر نحوی شبیه به توافق فاجعه‌بار دوران باراک اوباما باشد."

سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که هرگونه توافق احتمالی در آینده باید به‌طور مستقیم به سود امنیت ملی و مردم آمریکا باشد.

در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران ضمن هشدار به مقامات تهران گفت: "اگر ایران به توافقات خود با واشینگتن پایبند نباشد یا رفتاری نامناسب در پیش بگیرد، هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهم داد." وی افزود تا زمانی که ایران به ایالات متحده احترام بگذارد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با تمجید از عملکرد تیم مذاکره‌کننده‌ی خود به سرپرستی جی.دی ونس، مدعی شد که کشورش بخش بزرگی از توانمندی‌های نظامی ایران را از میان برده و فرماندهان سطوح اول تا سوم این کشور را هدف قرار داده است. ترامپ با اشاره به تفاوت بنیادین رویکرد خود با دموکرات‌ها در قبال تهران، وضعیت تردد در تنگه‌ی هرمز را مطلوب توصیف کرد و گفت: "تنگه‌ی هرمز کاملاً باز است و ایران در این زمینه رفتار بسیار خوبی دارد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته‌ی گذشته دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بر سر یک توافق موقت میان واشینگتن و تهران به تفاهم رسیدند. این تحولات سه ماه پس از تنش‌های نظامی و حملات متقابل میان ایران، آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد.

همزمان، میانجی‌گران بین‌المللی روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) از پایان دور نخست گفتگوهای سطح بالای مقامات دو کشور در سوئیس خبر دادند. در بیانیه‌ی مشترک قطر و پاکستان به عنوان کشورهای میانجی، اعلام شده است که طرفین بر سر یک نقشه‌ی راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز توافق کرده‌اند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه‌ی قطر، گفتگوهای فنی تا پایان این هفته در منطقه‌ی "بورگنشتوک" در ارتفاعات سوئیس ادامه خواهد یافت.