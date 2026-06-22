1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- کاردار سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد که چند شرکت آمریکایی فعالیت و تولید نفت خود را در اقلیم کوردستان از سر خواهند گرفت. او همچنین با تأکید بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت عراق، خواستار اقدامات عملی بغداد علیه گروه‌های شبه‌نظامی و بازگرداندن کامل حاکمیت به نهادهای دولتی شد.

جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، امروز دوشنبه ۲۲ ژوئن در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، جزئیاتی درباره همکاری‌های انرژی میان عراق و آمریکا و همچنین دیدگاه واشینگتن نسبت به وضعیت امنیتی این کشور ارائه کرد.

هریس با اشاره به ظرفیت شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی گفت که این شرکت‌ها می‌توانند بهترین راه‌حل‌ها را در حوزه‌های نفت، گاز و برق در اختیار عراق قرار دهند.

وی همچنین اعلام کرد که شرکت‌های اچ‌کی‌ان، وسترن زاگرس و هنت اویل روند تولید نفت خود را در اقلیم کوردستان از سر خواهند گرفت.

کاردار سفارت آمریکا در ادامه به نگرانی‌های امنیتی و سیاسی واشینگتن اشاره کرد و گفت: «مشارکت گروه‌های شبه‌نظامی که توسط آمریکا به عنوان تروریست شناخته شده‌اند در دولت عراق، با شراکتی که آمریکا از بغداد انتظار دارد مطابقت ندارد.»

هریس ضمن تأکید بر حمایت آمریکا از تلاش‌های دولت عراق برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی، اظهار داشت که بغداد باید در این زمینه اقدامات عملی انجام دهد.

او همچنین با اشاره به تحرکات گروه‌های شبه‌نظامی هشدار داد که ایالات متحده برای حفاظت از منافع و شهروندان خود از تمامی امکانات موجود استفاده خواهد کرد و نیروهای آمریکایی همواره در حالت آماده‌باش قرار دارند.

کاردار سفارت آمریکا در بغداد با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه ایالات متحده و اقلیم کوردستان، این حملات را «ترسناک» توصیف کرد و از عراق خواست از درگیرهای منطقه‌ای فاصله بگیرد و برای بازگرداندن حاکمیت به نهادهای دولتی تلاش کند.

ب.ن