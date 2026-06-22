پزشکیان: موفقیت مذاکرات در گرو پایبندی عملی به تعهدات است

رئیس جمهور ایران می‌گوید پیشرفت در روند گفتگوها بە پرهیز از اظهارات خارج از چارچوب توافق امکان‌پذیر خواهد بود

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رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد که پیشرفت در روند گفتگوها تنها با اجرای دقیق وعده‌ها و پرهیز از اظهارات خارج از چارچوب توافق امکان‌پذیر خواهد بود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) با انتشار پیامی در پلتفرم "ایکس" اعلام کرد که موفقیت گفتگوها و مذاکرات جاری، به پایبندی کامل تمامی طرف‌ها به تعهدات توافق‌شده و اجرای دقیق آن‌ها بستگی دارد. وی تصریح کرد که هرگونه پیشرفت در این فرآیند، تنها از طریق پایبندی عملی به مسئولیت‌ها قابل ارزیابی است.

رئیس‌جمهور ایران همچنین هشدار داد که هرگونه اظهارنظر خارج از متن توافقات، کمکی به پیشبرد روند مذاکرات نخواهد کرد و بر لزوم تمرکز بر تفاهم‌های صورت‌گرفته تأکید ورزید.

در همین پیوند، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران از تشکیل چهار تیم کاری متخصص برای پیشبرد پرونده‌های کلیدی خبر داد. به گفته‌ی وی، این تیم‌ها در حوزه‌های "رفع تحریم‌ها"، "امور هسته‌ای"، "بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی" و "نظارت بر اجرای توافقات" فعالیت خواهند کرد.

هم‌زمان با این تحولات، شبکه‌ی "پرس تی‌وی" گزارش داد که ایالات متحده مجوزی عمومی صادر کرده است که بر اساس آن فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران مجاز خواهد بود. این تصمیم به‌طور رسمی در وب‌سایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) منتشر شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران وارد فاز اجرایی شده و قرار است این مبلغ در دو مرحله‌ی ۶ میلیارد دلاری به ایران مسترد شود.

در بخش دیگری از اقدامات دیپلماتیک، کاظم غریب‌آبادی به تصویب مکانیسمی برای تضمین امنیت دریانوردی در تنگه‌ی هرمز اشاره کرد. همچنین مقرر شده است با مشارکت کشورهای پاکستان و قطر، واحد ویژه‌ی "پیشگیری از مناقشات" در لبنان تأسیس شود. هدف از ایجاد این واحد، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از بروز درگیری‌های جدید در سطح منطقه عنوان شده است.