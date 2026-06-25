عراق خواستار افزایش سهمیه تولید نفت خود در اوپک شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت نفت عراق اعلام کرد که با توجه به پیامدهای جنگ اخیر در منطقه و خسارت‌های واردشده به بخش نفت این کشور، از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درخواست کرده است سهمیه تولید نفت عراق را افزایش دهد.

عراق که از اعضای بنیان‌گذار اوپک به شمار می‌رود، مانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت از تحولات ناشی از جنگ خاورمیانه تأثیر پذیرفته است. اقتصاد این کشور به ‌طور قابل توجهی به صادرات نفت وابسته است و حدود ۹۰ درصد درآمدهای بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود.

وزارت نفت عراق امروز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن در بیانیه‌ای اعلام کرد که بغداد همواره بر «ضرورت بازنگری در خطوط پایه تولید» تأکید کرده است تا اطمینان حاصل شود این خطوط با ظرفیت‌های تولید پایدار کشورهای عضو و همچنین «شرایط امنیتی و اقتصادی ویژه عراق» همخوانی دارد.

به گفته این وزارتخانه، اوپک نیز با آغاز فرآیندی برای بازنگری و ارزیابی مجدد ظرفیت تولید کشورهای عضو به این درخواست پاسخ داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال خروج عراق از اوپک منتشر شده بود. با این حال، سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که عراق «هیچ قصدی برای خروج از این سازمان ندارد و همچنان به سازوکارهای آن پایبند است.»

او در عین حال افزود: «اوپک باید سهمیه تولید عراق را افزایش دهد. در غیر این صورت، باید درباره ماندن یا ترک این سازمان تصمیم‌گیری شود.»

الرکابی همچنین گفت عراق «تولید خود را متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهایش افزایش داده است.»

وزارت نفت عراق در ادامه تأکید کرد که گزارش‌های منتشرشده درباره بررسی احتمال پایان عضویت عراق در اوپک، «بازتاب‌دهنده موضع رسمی دولت» نیست.

در صورت خروج عراق، اوپک پس از خروج امارات متحده عربی در ماه مه ــ که به گفته ابوظبی با استناد به «منافع ملی» و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی این کشور صورت گرفت ــ با چالش جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

وزارت نفت عراق همچنین تصریح کرد که هرگونه موضوع مرتبط با خطوط پایه تولید یا ظرفیت تولید پایدار کشورهای عضو، از طریق سازوکارهای فنی و بر پایه اجماع در چارچوب اوپک بررسی می‌شود.

این وزارتخانه از وجود «سطح بالایی از درک متقابل» میان اعضای اوپک نسبت به شرایط عراق سخن گفت و به دهه‌ها جنگ، تحریم‌ها و همچنین خسارت‌های ناشی از درگیری‌های اخیر منطقه‌ای که بر بخش نفت این کشور تأثیر گذاشته است، اشاره کرد.

به گفته وزارت نفت، تمامی این عوامل باید در راستای «تضمین دستیابی عراق به سطحی عادلانه از تولید نفت» مورد توجه قرار گیرند.

جنگ خاورمیانه و محاصره تنگه هرمز از سوی ایران موجب اختلال در حمل‌ونقل انرژی شد و کاهش تولید در برخی کشورهای نفت‌خیز از جمله عراق را در پی داشت؛ موضوعی که بر بازارهای جهانی انرژی نیز تأثیر گذاشت.

در جریان این درگیری‌ها، چندین میدان نفتی عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفتند؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها عمدتاً توسط گروه‌های مسلح نزدیک به ایران انجام شده است.

پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، عراق روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و به‌ طور میانگین ۳.۵ میلیون بشکه در روز ــ عمدتاً از طریق تنگه هرمز ــ صادر می‌کرد.

اکنون و پس از توافق اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، عراق امیدوار است طی دو ماه آینده سطح تولید نفت خود را به میزان پیش از آغاز درگیری‌ها بازگرداند.

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