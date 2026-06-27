وزارت نفت عراق: وضعیت تردد نفتکشها در تنگهی هرمز ناپایدار است
سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد به دلیل تداوم تنشها در تنگهی هرمز، هیچ زمان مشخصی برای عادیسازی روند صادرات نفت این کشور پیشبینی نمیشود.
سلیم رکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، روز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که پیشبینی بازگشت روند صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی به حالت طبیعی، در حال حاضر غیرممکن است. رکابی تصریح کرد که بازگشایی کامل تنگهی هرمز و استقرار امنیت برای تردد نفتکشها و فعالیت شرکتهای بینالمللی همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
سخنگوی وزارت نفت توضیح داد که ازسرگیری تولید و صادرات نفت با ظرفیتهای پیشین، تنها زمانی میسر خواهد بود که ثبات کامل به منطقه و تنگهی هرمز بازگردد. در پی وقوع درگیریهای نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران در اواخر فوریهی ۲۰۲۶ و تصمیم ایران مبنی بر انسداد تنگهی هرمز، اقتصاد عراق متحمل ضربهی سنگینی شده است؛ چرا که بیش از ۹۶ درصد صادرات نفت خام این کشور از این آبراه راهبردی انجام میشود.
آمارهای رسمی نشان میدهد که عراق از ابتدای این بحران تاکنون، فرصت صادرات بیش از ۳۵۰ میلیون بشکه نفت را از دست داده است که ارزش مالی آن بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار برآورد میشود. با وجود تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی و تفاهمهای اولیهی صورتگرفته، تردد دریایی هنوز به روال عادی بازنگشته است. آژانسهای بینالمللی هشدار میدهند که تداوم این وضعیت نه تنها عراق را با بحران مالی عمیقی روبرو میکند، بلکه ثبات بازارهای جهانی انرژی را نیز به مخاطره میاندازد.