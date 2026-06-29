شمار قربانیان زمینلرزهی ونزوئلا به ۱۴۵۰ تن افزایش یافت
عملیات جستوجوی دهها هزار مفقود در زیر آوارهای زمینلرزهی ونزوئلا ادامه دارد
مقامات ونزوئلا اعلام کردند در پی وقوع دو زمینلرزهی قدرتمند، ۱۴۵۰ نفر جان باخته و بیش از ۳۲۰۰ تن مصدوم شدهاند؛ همزمان عملیات جستوجوی دهها هزار مفقود در زیر آوارها ادامه دارد.
دولت ونزوئلا در جدیدترین گزارش رسمی خود از ابعاد فاجعهی زمینلرزه در این کشور، اعلام کرد که شمار جانباختگان دو زلزلهی پیاپی به ۱۴۵۰ نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار، تاکنون مصدومیت بیش از ۳۲۰۰ تن نیز تایید شده و با گذشت زمان، امیدها برای نجات افرادی که در زیر آوار ساختمانهای فروریخته گرفتار شدهاند، به حداقل رسیده است.
هرچند در جریان عملیاتهای امدادی در پایان هفته، دستکم ۳۳ نفر بهصورت زنده از زیر آوار نجات یافتند، اما سرنوشت دهها هزار نفر دیگر همچنان نامشخص است. این وضعیت نگرانیها را دربارهی پایان یافتن زمان طلایی برای نجات مفقودان افزایش داده است.
خورخی رودریگز، رئیس مجمع ملی ونزوئلا در این رابطه اظهار داشت که احتمالاً هنوز هزاران نفر در زیر آوارهای ساختمانهای تخریب شده گرفتار هستند. وی تأکید کرد که با سپری شدن هر ساعت، شانس یافتن بازماندگان کمتر میشود، هرچند که هزاران نیروی امدادی داخلی و تیمهای اعزامی از ۲۴ کشور جهان بهصورت شبانهروزی در حال جستوجو هستند.
رئیس مجمع ملی ونزوئلا همچنین تصریح کرد که این دو زمینلرزهی ویرانگر که در روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر این کشور را لرزاند، تاکنون بیش از ۴۳۰ پسلرزهی شدید به دنبال داشته است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بیشترین خسارات به ایالت ساحلی "لا گوایرا" و شهر "کاراکاس"، پایتخت ونزوئلا، وارد شده است؛ بهطوری که چندین محله و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در این مناطق بهطور کامل با خاک یکسان شدهاند. برای پیشبرد عملیات امداد و نجات، نزدیک به ۳۰،۰۰۰ نیروی امدادی ونزوئلایی و ۲۷۰۰ متخصص بینالمللی در مناطق آسیبدیده مستقر شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که عبور از مرز ۷۲ ساعت پس از وقوع حادثه، مرحلهای بحرانی است و پس از این بازهی زمانی، احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار به شدت کاهش مییابد. طبق ارزیابیهای اولیه، بیش از ۲۵۰۰ ساختمان و مرکز دولتی بهطور کامل تخریب شده یا آسیب جدی دیدهاند که در میان آنها ۷۸۰ خانهی مسکونی و ۳۸ بیمارستان دیده میشود.