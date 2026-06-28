حمایت پارت دموکرات کوردستان از کارزار مبارزه با فساد در عراق

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اربیل (کوردستان۲۴)- فراکسیون پارلمانی پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن، با صدور بیانیه‌ای، حمایت کامل خود را از کارزار مبارزه با فساد دولت فدرال عراق اعلام و از اقدامات قانونی انجام‌شده به دستور نخست‌وزیر، علی فالح الزیدی، با هماهنگی قوه قضائیه و دیگر نهادهای ذی‌ربط استقبال کرد.

در این بیانیه، این فراکسیون ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت برای مقابله با فساد و بازداشت افراد متهم به فعالیت‌های فسادآمیز، خواستار گسترش این کارزار به تمامی استان‌ها و شهرهای عراق شد و تأکید کرد که مبارزه با فساد نباید به بغداد محدود بماند.

فراکسیون پارلمانی پارت دموکرات کوردستان همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان قوه مجریه و دستگاه قضایی برای تضمین موفقیت این روند، اجرای عدالت و تقویت حاکمیت قانون تأکید کرد.

در ادامه این بیانیه، آمادگی این فراکسیون برای همکاری با دولت فدرال و نهادهای محلی در سراسر عراق به‌ منظور کمک به کشف حقیقت، تقویت حاکمیت قانون و تضمین پاسخگویی اعلام شده است.

در بخشی از بیانیه آمده است که شهروندان عراقی شایسته برخورداری از حکومتی شفاف، پاسخگو و عاری از فساد هستند و باید حقوق از دست‌رفته آنان احیا شود. این فراکسیون همچنین بر حمایت از پیگرد قانونی تمامی افراد دخیل در فساد، بدون هرگونه تبعیض یا استثنا، تأکید کرد.

امروز یکشنبه، مقام‌های فدرال عراق از بازداشت ۴۷ نماینده مجلس و مقام ارشد به اتهام فساد خبر دادند. این بازداشت‌ها در پی مجموعه‌ای از عملیات امنیتی هماهنگ در منطقه سبز بغداد و چند استان دیگر انجام شد.

کمیسیون «درستکاری» فدرال عراق نیز اعلام کرد که این عملیات بر اساس دستور دادگاه و با هماهنگی قوای قضائیه، مجریه و مقننه اجرا شده و روند تحقیقات با شفافیت کامل و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت.

ب.ن