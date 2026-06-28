تأکید بر تقویت روابط دوجانبه عراق و ایران در دیدار الحلبوسی و عراقچی

تأکید بر تقویت روابط دوجانبه عراق و ایران در دیدار الحلبوسی و عراقچی
اربیل (کوردستان۲۴)- در دیدار رئیس مجلس نمایندگان عراق و وزیر امور خارجه ایران، بر حمایت عراق از تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه تأکید شد.
امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، در بغداد از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران استقبال کرد.
دفتر رسانهای رئیس مجلس در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار توسعه روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی بررسی شد، از جمله توافق اخیر ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه.
بر پایه بیانیه هیبت الحلبوسی تأکید کرد که عراق از تلاشهای دیپلماتیک در راستای برقراری صلح و پایان دادن به اختلافات و بحران حمایت میکند.
در بیانیه آمده است که عباس عراقچی نیز بر تداوم حمایت کشورش از عراق و تلاش برای تقویت روابط دو جانبه به خصوص در رابطه با مسائل مورد اهمیت مشترک تأکید کرده است.
وزیر امور خارجه ایران صبح امروز یکشنبه در یک سفر رسمی وارد بغداد، پایتخت عراق شد و با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد. در این دیدار بر آمادگی عراق برای کمک به پایان دادن به جنگ خاورمیانه تأکید شد.
ب.ن