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اربیل (کوردستان۲۴)- قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن در بغداد از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، استقبال و با وی درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل امنیتی گفت‌وگو کرد.

دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این دیدار راه‌های توسعه روابط دوجانبه در سطوح مختلف را با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور همسایه بررسی کردند.

بر اساس این بیانیه، همکاری‌های امنیتی، تحکیم امنیت مرزها، تبادل اطلاعات و فعال‌سازی توافق‌نامه‌های امنیتی میان بغداد و تهران از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دو طرف بود.

در این بیانیه به نقل از مشاور امنیت ملی عراق آمده است که روابط بغداد و تهران به ‌عنوان دو کشور همسایه، روابطی مستحکم است و این موضوع در مواضع دو کشور نمود یافته است. وی همچنین تأکید کرد که دولت عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه استفاده شود، زیرا حفظ امنیت و ثبات منطقه را مسئولیتی مشترک می‌داند.

بر پایه این بیانیه، عباس عراقچی نیز با اشاره به روابط دیرینه و مستحکم ایران و عراق، تلاش‌های دولت عراق برای تثبیت امنیت و ثبات منطقه را مورد تقدیر قرار داد.

وزیر امور خارجه ایران صبح امروز وارد بغداد شد. وی پیش از دیدار با مشاور امنیت ملی عراق، با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، دیدار کرد؛ دیداری که در آن بر آمادگی عراق برای کمک به پایان دادن به جنگ در خاورمیانه تأکید شد.

ب.ن