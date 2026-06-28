هماهنگی اربیل و بغداد در دستگیری نماینده تحت پیگرد عراق

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک منبع آگاه اعلام کرد که در چارچوب هماهنگی میان اربیل و بغداد، یک نماینده مجلس عراق که تحت پیگرد قانونی قرار داشت، در اربیل بازداشت و به مراجع قضایی دولت فدرال تحویل داده شد.

این منبع روز یکشنبه، ۲۸ ژوئن، به خبرگزاری رسمی عراق گفت که «زیاد الجنابی»، عضو مجلس نمایندگان عراق، با هماهنگی نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در اربیل دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی دولت فدرال عراق تحویل شده است.

بامداد امروز نیز نیروهای امنیتی عراق در عملیاتی گسترده در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و چند منطقه دیگر، شماری از مقام‌های ارشد و نمایندگان مجلس این کشور را به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت کردند.

این عملیات در چارچوب طرح «مبارزه با فساد» انجام شده و «چارچوب هماهنگی شیعه» حمایت خود را از آن اعلام کرده است.

پیش از این نیز شماری از افراد تحت پیگرد قانونی با همکاری و هماهنگی نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق شناسایی، بازداشت و برای پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شده‌اند.

ب.ن