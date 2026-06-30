توافق بغداد و اربیل بر تشکیل کمیته مشترک برای بازرسی مرزها
اربیل (کوردستان۲۴)- کمیسیون گذرگاههای مرزی عراق از تشکیل یک کمیته مشترک با دولت اقلیم کوردستان برای انجام بازرسیهای میدانی در مناطق مرزی و بررسی گذرگاههای غیررسمی خبر داد؛ اقدامی که با هدف ساماندهی تجارت مرزی، تقویت کنترلها و مقابله با قاچاق انجام میشود و در نتیجه آن گذرگاههایی که از زیرساختها و الزامات لازم برای رسمی شدن برخوردار باشند، مشخص خواهند شد.
بر اساس بیانیه کمیسیون گذرگاههای مرزی عراق، این تصمیم امروز سهشنبه ۲۳ ژوئن در نشست این کمیسیون و در چارچوب اجرای توصیههای شورای وزیران اقتصاد به تصویب رسید و بخشی از هماهنگی میان بغداد و اربیل برای تقویت نظارت بر گذرگاههای مرزی است.
طبق این بیانیه، کمیته مشترک به ریاست رئیس کمیسیون گذرگاههای مرزی فدرال و با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط فدرال و دولت اقلیم کوردستان، بازرسیهای میدانی گستردهای را در امتداد مرزهای اقلیم انجام خواهد داد.
وظیفه این کمیته شناسایی گذرگاههای مرزی غیررسمی و بررسی وضعیت آنهاست. بر اساس تصمیم کمیسیون، گذرگاههایی که بدون مجوز رسمی یا خارج از نظارت دولت فعالیت میکنند، در صورت نداشتن شرایط لازم، بسته خواهند شد.
کمیسیون گذرگاههای مرزی اعلام کرد هدف این اقدام، ساماندهی فعالیتهای تجاری، تشدید کنترلهای مرزی، جلوگیری از تجارت خارج از چارچوب قوانین گمرکی و بهداشتی، افزایش درآمدهای گمرکی، جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و تقویت امنیت اقتصادی عراق است.
این تصمیم در پی پنجمین نشست شورای وزیران اقتصاد که روز دوشنبه به ریاست فالح الساری، سرپرست وزارت برنامهریزی و دارایی عراق، برگزار شد، اتخاذ شد.
در این نشست، هیأتی از دولت اقلیم کوردستان به ریاست وزیر دارایی اقلیم حضور داشت. دبیرکل شورای وزیران اقلیم، رئیس دفتر نمایندگی اقلیم کوردستان، مدیران کل گمرک، مالیات و حسابرسی و شماری از کارشناسان نیز اعضای این هیأت بودند.
شورای وزیران اقتصاد همچنین تصویب کرد که کمیته مشترک پس از انجام بررسیهای میدانی، گزارشی جامع از وضعیت گذرگاههای مرزی اقلیم کوردستان تهیه و به شورا ارائه کند. در این گزارش، گذرگاههایی که از زیرساختها و الزامات لازم برای رسمی شدن برخوردار باشند، مشخص خواهند شد و برای گذرگاههای فاقد استانداردهای لازم، پیشنهاد تعطیلی ارائه میشود.
در همین نشست، مقرر شد وزارت دارایی عراق با هماهنگی وزارت دارایی اقلیم کوردستان، پیشنویس آییننامهای یکپارچه درباره معافیتهای گمرکی و کاهش تعرفهها را تهیه کند. این آییننامه پس از تصویب در شورای وزیران فدرال، برای اجرا به تمامی گذرگاههای مرزی ابلاغ خواهد شد.
ب.ن