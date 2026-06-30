مقام آگاه: حدود هزار متهم به فساد در عراق تحت تعقیب هستند

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک مقام مسئول آگاه اعلام کرد فهرست متهمان پرونده‌های فساد در عراق حدود هزار نفر را شامل می‌شود و عملیات بازداشت آنان تا دستگیری آخرین متهم ادامه خواهد یافت.

این مقام امروز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن درباره عملیات «مبارزه با فساد» که دولت فدرال عراق از چند روز پیش آغاز کرده است، به کوردستان۲۴ گفت: «نیروهای امنیتی تاکنون ۱۷۰ میلیارد دینار پول نقد، ده‌ها خودروی لوکس، شمش طلا، انواع سلاح و تعدادی اسب اصیل» را توقیف کرده‌اند.

به گفته وی، اموال و وجوه نقد به شیوه‌هایی پیچیده، از جمله در زیر زمین، داخل دیوارها و مکان‌های «عجیب» مخفی شده بود، اما عدنان جُمیلی، معاون وزارت نفت که پیش‌تر بازداشت شده است، در جریان اعترافات خود محل اختفای این اموال را فاش کرده است.

این مقام با تأکید بر هماهنگی کامل میان دولت و دستگاه قضایی عراق گفت: «عملیات تا زمان دستگیری آخرین متهم ادامه خواهد داشت.»

وی همچنین توضیح داد که عملیات در حال حاضر در مرحله نخست قرار دارد و اجرای آن زیر نظر یک اتاق عملیات ویژه به ریاست علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، انجام می‌شود.

او در ادامه افزود دو نفر از متهمان به نام‌های حسین مؤنس، رئیس فراکسیون «حقوق» در مجلس نمایندگان عراق و وابسته به کتائب حزب‌الله، و علاء سَکر، عضو شورای ائتلاف آبادانی و توسعه، متواری شده‌اند.

به گفته این منبع، نیروهای امنیتی در مقابل، شماری از متهمانی را که قصد خروج از عراق را داشتند بازداشت کرده‌اند و عملیات تعقیب و دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

عملیات «مبارزه با فساد» بامداد روز یکشنبه به‌ صورت گسترده در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و چند استان دیگر آغاز شد. در جریان این عملیات، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت شدند.

ب.ن