اجرای الزامات زبان کوردی در اولویت سازمان گردشگری اقلیم کوردستان

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اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان گردشگری اقلیم کوردستان اعلام کرد استفاده از زبان کوردی در تابلوها، نام مؤسسات و اسناد رسمی مراکز گردشگری همچنان یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد است و کسب‌وکارهایی که این الزام را رعایت نکنند، مجوز فعالیت یا تمدید مجوز خدمات گردشگری دریافت نخواهند کرد.

ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت همه مؤسسات گردشگری از نظر قانونی موظف‌اند زبان کوردی را در عنوان، تابلوها و اسناد رسمی خدمات خود به‌ کار ببرند. به گفته او، تیم‌های بازرسی به ‌طور مستمر بر اجرای این مقررات نظارت می‌کنند و در صورت استفاده انحصاری از زبان‌های خارجی در تابلوها، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

او با تأکید بر اینکه «زبان کوردی خط قرمز سازمان گردشگری است»، افزود مؤسساتی که الزامات مربوط به زبان کوردی را رعایت نکنند، مجوز خدمات گردشگری دریافت یا تمدید نخواهند کرد.»

وی همچنین گفت اجرای این سیاست تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون بیشتر تأسیسات گردشگری، زبان کوردی را در کنار سایر زبان‌ها در تابلوها و اسناد خود به‌ کار می‌برند.

سخنگوی سازمان گردشگری همچنین از تشکیل یک کمیته عالی‌رتبه برای اجرای تصمیم شماره ۱۷۲ در همه بخش‌ها خبر داد و گفت این کمیته در آخرین نشست خود بار دیگر بر اجرای این تصمیم تأکید کرده است.

به گفته ابراهیم عبدالمجید، سازمان گردشگری اجرای این تصمیم را که نخستین بار در سال ۲۰۲۲ صادر شد، بلافاصله آغاز کرده است. وی افزود بر اساس آمار این سازمان، بیش از ۸۰ درصد کارکنان شاغل در بخش گردشگری، شهروندان اقلیم کوردستان هستند. همچنین بر اساس این تصمیم، دست‌کم ۷۵ درصد کارکنان مؤسسات گردشگری باید از نیروهای کار محلی باشند.

عبدالمجید همچنین اعلام کرد سازمان گردشگری برای کارگران خارجی شاغل در این بخش دوره‌های آموزش زبان کوردی برگزار خواهد کرد تا آنان بتوانند سریع‌تر این زبان را فرا بگیرند. به گفته او، این برنامه هم‌زمان با دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت کارکنان محلی و پاسخگویی به نیازهای رو‌ به ‌رشد صنعت گردشگری اجرا خواهد شد.

این سیاست در چارچوب دستورالعمل دولت اقلیم کوردستان است که ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ ابلاغ شد و بر اساس آن، همه نهادهای عمومی موظف شدند تابلوهای اصلی خود را به زبان کوردی نصب کنند و کسب‌وکارها نیز ۴۰ روز فرصت داشتند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.

ب.ن