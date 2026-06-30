عثمان محمد: یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگ یکی از مهمترین دستاوردها است
اربیل (کوردستان۲۴)- یک مقام ارشد وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان اعلام کرد روند اصلاحات و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگ به مراحل پایانی رسیده و انتظار میرود تا سپتامبر ۲۰۲۶، ساختار جدید این نیروها با تشکیل ۱۱ لشکر متحد تحت فرمان این وزارت تکمیل شود.
عثمان محمد، مدیر بخش رسانه و آگاهیبخشی وزارت امور پیشمرگ، در مصاحبه با شبکه کوردستان۲۴ با تشریح آخرین روند اصلاحات این وزارتخانه، یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگ را یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه دانست.
او گفت ادغام نیروهایی که پیشتر در دو ساختار نظامی جداگانه فعالیت میکردند، یکی از حساسترین و مهمترین محورهای اصلاحات بوده و وزارت امور پیشمرگ طی سالهای گذشته تلاش کرده است همه نیروها را در قالب یک ساختار نظامی واحد سازماندهی کند.
عثمان محمد اظهار داشت که روند تجدید سازمان فرماندهی منطقه یک، شامل تمامی لشکرها و تیپهای آن، به طور کامل به پایان رسیده است. به گفته وی، فرماندهی منطقه دو همچنان با برخی مسائل اداری و سازمانی روبهرو است، اما پیشبینی میشود این مشکلات تا سپتامبر ۲۰۲۶ برطرف شود.
وی افزود پس از تکمیل روند یکپارچهسازی نیروها، وزارت امور پیشمرگ مرحله جدیدی از اصلاحات را با تمرکز بر آموزش، تربیت و توسعه حرفهای افسران و نیروهای نظامی در ساختار جدید آغاز خواهد کرد.
تشکیل ۱۱ لشکر متحد
عثمان محمد گفت ساختارهای پیشین موسوم به واحدهای ۷۰ و ۸۰ دستخوش بازسازی اساسی شده و در قالب فرماندهیهای منطقهای با ساختاری واحد ادغام شدهاند.
او توضیح داد به دلیل تفاوتهای جغرافیایی، فرماندهی منطقه یک شامل شش لشکر و فرماندهی منطقه دو شامل پنج لشکر خواهد بود و در مجموع ۱۱ لشکر متحد زیر نظر وزارت امور پیشمرگ و دولت اقلیم کوردستان فعالیت خواهند کرد.
وی تأکید کرد که یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگ علاوه بر آنکه یک ضرورت داخلی است، از مطالبات دیرینه افکار عمومی نیز به شمار میرود و بخشی از برنامه اصلاح نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان است.
نقش نخستوزیر و حمایت شرکای بینالمللی
مدیر بخش رسانه وزارت امور پیشمرگ پیشرفت این پروژه را حاصل حمایت مستمر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، طی پنج سال گذشته دانست و گفت: «تحت هدایت نخستوزیر، به فصل جدیدی در تاریخ نیروهای پیشمرگ رسیدهایم.»
وی تأکید کرد که مهمترین نتایج روند اصلاحات شامل قرار گرفتن تمامی نیروها زیر نظر قانونی وزارت امور پیشمرگ، ایجاد ساختار نظامی واحد و برقراری برابری در حقوق و مزایای افسران و نیروها بدون تبعیض بوده است.
او همچنین گفت این اصلاحات با خواست مردم، نهادهای دولتی و شرکای بینالمللی اقلیم کوردستان همسو است و همکاری با ائتلاف بینالمللی همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.
اصلاحات مالی و پرداخت الکترونیکی حقوق
عثمان محمد اعلام کرد سیستمهای حسابداری هر دو فرماندهی منطقهای به طور کامل در سامانه حسابداری مرکزی وزارت امور پیشمرگ ادغام شدهاند و این وزارتخانه اکنون از طریق یک حساب واحد در وزارت دارایی و اقتصاد فعالیت میکند.
وی همچنین گفت ۹۷ درصد نیروهای پیشمرگ حقوق ماهانه خود را از طریق پروژه بانکی «حساب من» دریافت میکنند و انتظار میرود سه درصد باقیمانده نیز به زودی به این سامانه بپیوندند.
انتقاد از بغداد
مدیر بخش رسانه وزارت امور پیشمرگ در بخش دیگری از سخنان خود، دولت فدرال عراق را به عمل نکردن به مسئولیتهای قانونی خود در قبال نیروهای پیشمرگ متهم کرد.
او گفت بغداد تاکنون هیچ بودجهای از طریق وزارت دفاع عراق در اختیار وزارت امور پیشمرگ قرار نداده و هیچگونه پشتیبانی لجستیکی نیز از این نیروها انجام نشده است.
وی افزود که دولت عراق در زمینه تأمین منابع مالی و تجهیز نیروهای پیشمرگ کوتاهی کرده است.
ادامه همکاری امنیتی
عثمان محمد با اشاره به همکاریهای امنیتی میان اربیل و بغداد گفت دو تیپ مشترک متشکل از نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در مناطق مورد مناقشه خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان مستقر شدهاند تا با بقایای داعش و دیگر گروههای تروریستی مقابله کنند.
وی همچنین تأکید کرد بخشی از نیروهای ائتلاف بینالمللی برای ادامه مأموریتهای پشتیبانی خود در اقلیم کوردستان باقی خواهند ماند.
پیش از این نیز مرحله نخست ادغام فرماندهیهای منطقهای یک و دو، با حضور نمایندگان ائتلاف بینالمللی، در اربیل آغاز شد.
در همین حال، شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگ کوردستان، اعلام کرد روند بازسازی و یکپارچهسازی نیروها وارد مرحله نهایی شده است، اما اصلاحات نهادی همچنان ادامه خواهد داشت.
او گفت: «روند اصلاحات به پایان نرسیده و ادامه خواهد یافت، زیرا این آرزوی هر کوردی است.»
وزیر امور پیشمرگ افزود نیروهای پیشمرگ با فعالیت در قالب یک ساختار واحد تحت فرمان وزارت امور پیشمرگ وارد مرحلهای جدید شدهاند و ابراز امیدواری کرد این دستاورد زمینهساز اصلاحات گستردهتر در آینده باشد.
ب.ن