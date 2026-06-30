بازگشت ۱۹ میلیارد دینار به خزانه عراق در پرونده فساد خطوط هوایی

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در جریان عملیات گسترده مبارزه با فساد که از چند روز پیش توسط دولت فدرال آغاز شده، ۱۹ میلیارد دینار در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در خطوط هوایی عراق به خزانه دولت بازگردانده شده است.

دفتر رسانه‌ای شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه تحقیق شعبه الرصافه در بغداد پس از انجام تحقیقات دقیق، موفق شده است مبلغ ۱۹ میلیارد دینار را به خزانه دولت بازگرداند.

بر اساس این بیانیه، این مبلغ در چارچوب رسیدگی به یک پرونده فساد مالی مربوط به خطوط هوایی عراق بازیابی شده است؛ پرونده‌ای که در آن در فهرست مبالغ، تغییراتی غیرقانونی ایجاد شده بود.

در همین حال، یک مقام آگاه به شبکه کوردستان۲۴ گفت که در جریان عملیات مبارزه با فساد، تاکنون ۱۷۰ میلیارد دینار، ده‌ها خودروی لوکس، شمش‌های طلا، انواع سلاح و تعدادی اسب اصیل توقیف شده است.

عملیات گسترده مبارزه با فساد بامداد روز یکشنبه در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و چند استان دیگر آغاز شد. در جریان این عملیات، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت شده‌اند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

ب.ن