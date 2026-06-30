هراس در بغداد؛ سایه لیست ۱۰۰۰ نفره بر مجلس نمایندگان
تعطیلات قانونی فصل قانونگذاری مجلس نمایندگان عراق پس از یک ماه (که از اول ژوئن آغاز شده بود)، امروز به پایان رسید. با این حال، به دلیل تشدید تدابیر امنیتی و وضعیت ملتهب بغداد، انتظار نمیرود در هفته جاری هیچ جلسهای برگزار شود.
"سروه محمد"، عضو مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که تعطیلات مجلس به پایان رسیده است، اما به دلیل کمپین گسترده علیه مفسدان، نشستها به هفته آینده موکول شده است.
این نمایندە مجلس با اشاره به موجی از نگرانیهای عمیق در میان قانونگذاران گفت: بازداشت ۱۲ نماینده به اتهام فساد، موجب نگرانی و دلهره شدیدی شده است. نمایندگان بر این باورند که این شیوه بازداشت، ضربهای به جایگاه و مشروعیت نهاد مجلس نمایندگان است؛ چرا که به دلیل اتهامات این ۱۲ نفر، خوشنامی تمامی ۳۲۹ عضو دیگر مجلس نیز زیر سوال رفته است."
بر اساس گزارشهای میدانی، در حال حاضر سکوت و تدابیر شدید امنیتی بر منطقه سبز بغداد و محل سکونت نمایندگان حاکم شده است؛ به طوری که اکثر نمایندگان محل را ترک کردهاند و شمار بسیار کمی از مقامات در این منطقه حضور دارند.
طوفانی علیه مفسدان با لیست ۱۰۰۰ نفره
تعطیلات این دوره مجلس نمایندگان عراق برخلاف ادوار گذشته آرام نبود؛ تحقیقات و پیگیریهای "علی زیدی" نخستوزیر عراق در چارچوب کمپین ملی مبارزه با فساد، شوک بزرگی را به محافل سیاسی وارد کرد.
بر اساس اسناد جمعآوری شده توسط تیم "علی زیدی"، تاکنون ۱۲ عضو مجلس نمایندگان بازداشت شدهاند. اتهاماتی چون فساد مالی کلان و جعل اسناد ملی به طور مستقیم به این افراد وارد شده است.
آنچه بیش از همه موجب وحشت مقامات شده، انتشار شایعاتی قوی درباره وجود یک "لیست سیاه" است که نام نزدیک به ۱۰۰۰ مقام، نماینده و کارمند بلندپایه در آن به چشم میخورد که همگی مظنون به فساد هستند.
در حالی که پیشبینی میشود طی روزهای آینده احکام بازداشت بیشتری صادر شود، "علی زیدی" با قاطعیت اعلام کرده است که این کمپین همچنان ادامه دارد و هیچگونه سازشی در پروندههای فساد صورت نخواهد گرفت؛ پیامی روشن مبنی بر اینکه خطوط قرمز سیاسی مانع از اقدامات قانونی نخواهد شد.
قرار است دور جدید نشستهای مجلس نمایندگان عراق از هفته آینده آغاز شود و اولین جلسه پس از تعطیلات برگزار گردد. انتظار میرود مجلس در میان کشمکشهای سیاسی و هراس از گسترش بازداشتهای تیم "علی زیدی"، بررسی و قرائت چند پیشنویس قانون معوقه را آغاز کند.