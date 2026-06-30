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اربیل (کوردستان۲۴)- یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامات ایالات متحده و ایران قرار است امروز چهارشنبه ۱ جولای در دوحه مذاکرات فنی غیرمستقیمی را با هدف بررسی چارچوب توافقی برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه برگزار کنند.

به گفته این دیپلمات، این مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار می‌شود و بر پایه یادداشت تفاهمی است که پس از پیشرفت‌های حاصل‌شده در نشست دریاچه لوسرن تدوین شده است.

این منبع همچنین اعلام کرد جرد کوشنر و استیو ویتکوف، فرستادگان ایالات متحده، که روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار کردند، در مذاکرات فنی امروز چهارشنبه حضور نخواهند داشت.

پیش‌تر، هم ایالات متحده و هم ایران از اعزام هیئت‌هایی به قطر برای برگزاری این نشست‌ها خبر داده بودند.

یادداشت تفاهمی که با میانجیگری قطر و پاکستان تهیه شده، شامل آتش‌بس ۶۰ روزه در جنگی است که با حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و تعیین جدول زمانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره پایان جنگ و برنامه هسته‌ای ایران نیز از دیگر محورهای این سند عنوان شده است.

در همین حال، تهران ادعای پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره برگزاری مذاکرات مستقیم را رد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تأیید اعزام هیئتی به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، گفت مقام‌های ایرانی «هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده ندارند.»

وزارت امور خارجه قطر نیز اعلام کرد جرد کوشنر و استیو ویتکوف روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دیدار و درباره روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یادداشت تفاهم گفت‌وگو کردند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که طرفین همچنین آخرین تحولات لبنان را نیز بررسی کرده‌اند.

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