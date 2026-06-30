تکمیل بزرگراه کوری ـ شقلاوه ـ قندیل تا دو ماه آینده
اربیل (کوردستان۲۴)- با تکمیل طرح راهبردی بزرگراه کوری ـ شقلاوه ـ قندیل در حدود دو ماه آینده، مسیر ارتباطی و مبادلات بازرگانی اقلیم کوردستان با ایران کوتاهتر و تسهیل خواهد شد.
کار در این پروژه راهبردی به صورت فشرده ادامه دارد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، پیشبینی میشود این بزرگراه ظرف کمتر از دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد. این طرح در راستای بهبود زیرساختهای حملونقل، نقش مهمی در اتصال مسیرهای تجاری منطقهای ایفا میکند.
بر اساس گزارشهای اجرایی، تیمهای راهداری به صورت دو شیفته در محل پروژه مشغول فعالیت هستند و تاکنون ۵۵ درصد از عملیات اجرایی آن تکمیل شده است.
حیدر علی، مهندس فنی پروژه، در این باره گفت: «روسازی این مسیر از سه لایه آسفالتی شامل لایه تثبیتکننده به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، لایه بیندر به ضخامت ۸ سانتیمتر و لایه رویه (ساینده) به ضخامت ۶ سانتیمتر تشکیل شده است. اجرای این ساختار موجب افزایش پایداری مسیر، جلوگیری از ایجاد گلولای و پراکندگی گرد و غبار در زمان بارندگی و در نتیجه ارتقای ایمنی تردد وسایل نقلیه میشود.»
به گفته مسئولان پروژه، این طرح با بهرهگیری از نیروی کار داخلی و با رعایت استانداردهای مهندسی بینالمللی در حال اجرا است.
این بزرگراه به طول ۱۰ کیلومتر شامل دو تونل، سه پل هوایی و یک زیرگذر است که بر اساس اصول فنی و استانداردهای مهندسی احداث شدهاند.
هلگورد ولی، مدیر اجرایی طرح در اداره راه و ترابری اربیل نیز به کوردستان۲۴ گفت: «تلاش میکنیم عملیات اجرایی این پروژه را طی دو ماه آینده به پایان برسانیم. در جریان اجرای طرح، چند میدان تقاطع احداث، تونلها توسعه و یک زیرگذر در منطقه میراوه نیز به پروژه افزوده شده است. اجرای این بخشها با هدف ارتقای ایمنی تردد، روانسازی جریان عبور و مرور و کاهش خطرات ترافیکی انجام شده است.»
به گفته وی، اجرای این پروژه موجب کاهش ۱۵ تا ۲۰ دقیقهای زمان سفر در مسیر اربیل ـ سوران خواهد شد و همچنین به کاهش ترافیک در شهر گردشگری و پرتردد شقلاوه کمک میکند.
طرح راهبردی بزرگراه کوری ـ شقلاوه ـ قندیل در چارچوب برنامههای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای توسعه زیرساختهای جادهای اجرا میشود.
بر اساس گزارش جامع دولت اقلیم کوردستان، در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶ در بخش راهسازی، ۸۱۰ پروژه با هزینهای بالغ بر یک تریلیون و ۵۷ میلیارد دینار تکمیل شده و در مجموع ۳۰۵۵ کیلومتر جاده جدید احداث یا بازسازی شده است.
همچنین در حال حاضر ۲۲۷ پروژه راهبردی به طول ۲۲۳۹ کیلومتر و با بودجهای بیش از چهار تریلیون و ۱۷۹ میلیارد دینار در دست اجرا قرار دارد.
ب.ن