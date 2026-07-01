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سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو اعلام کرد مجمع اقتصادی اقلیم کوردستان و اسپانیا، زمینه‌ی راهبردی لازم برای برقراری پیوندهای دوجانبه و اعلام رسمی خواهرخواندگی میان زاخو و شهر وایادولید را فراهم کرده است.

گوهدار شیخو، سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگویی خبری، به اهمیت برگزاری مجمع اقتصادی میان اقلیم کوردستان و اسپانیا اشاره کرد و اظهار داشت که این فعالیت، دروازه‌ای نو برای توسعه‌ی روابط میان اداره‌ی زاخو و منطقه‌ی کاستیا و لئون به طور کلی، و شهر وایادولید به طور ویژه گشوده است.

سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو تصریح کرد که گفتگوهای مثبتی جهت قرار گرفتن زاخو و وایادولید در چارچوب توافق‌نامه‌ی شهرهای دوست و اعلام خواهرخواندگی آن‌ها انجام شده است. این توافق‌نامه راه را برای اداره‌ی زاخو هموار می‌کند تا در بخش‌های گوناگونی نظیر آموزش، فرهنگ، گردشگری و کشاورزی، از تجربه‌های موفق و پیشینه‌ی تاریخی این شهر اسپانیایی بهره‌برداری کند.

گوهدار شیخو با تمرکز بر بخش آموزش عالی خاطرنشان کرد: "دانشگاه شهر وایادولید یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها در سطح کشور اسپانیا است، بنابراین هماهنگی در این حوزه منجر به انتقال تجربه‌ی آموزشی ارزشمندی به اقلیم کوردستان خواهد شد."

سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو همچنین فاش کرد که اقدامات لازم برای دعوت از شهردار وایادولید به زاخو در آینده‌ی نزدیک در حال انجام است. هدف از این دعوت، آشنایی نزدیک مقامات اسپانیایی با فرصت‌های موجود و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین عنوان شده است.

لازم به ذکر است که در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، اداره‌ی مستقل زاخو به ریاست گوهدار شیخی و مدیریت شهر مورهید ایالات متحده آمریکا، توافق‌نامه‌ی رسمی خواهرخواندگی و دوستی امضا کردند. آن توافق که با استقبال گرم سرکنسولگری آمریکا در اربیل و سناتور راب کوپک مواجه شد، با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، کشاورزی و فرهنگی به امضا رسیده بود.