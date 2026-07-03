گام مشترک اربیل و وین علیه جرایم فراملی

1 ساعت پیش

دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده توصیه‌های بین‌المللی در دولت اقلیم کوردستان، امروز جمعه در حاشیه مشارکت هیئت جمهوری عراق در نشست‌های سازمان ملل متحد در وین، با الیاس خاتزیس، رئیس بخش مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) دیدار و گفتگو کرد. این نشست با حضور عدی اسعد رضا، مستشار سفارت جمهوری عراق در جمهوری اتریش برگزار شد.

دو طرف در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی در زمینه مبارزه با قاچاق مهاجران و قاچاق انسان از طریق تبادل تجربیات، اجرای برنامه‌های ظرفیت‌سازی و گسترش مشارکت نهادهای دولتی اقلیم کوردستان در برنامه‌ها و ابتکارات بین‌المللی مرتبط، تبادل نظر کردند.

زیباری، بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به تقویت همکاری با سازمان ملل و شرکای بین‌المللی تاکید کرد و یادآور شد که قاچاق مهاجران یک چالش انسانی و امنیتی است که نیازمند هم‌افزایی تلاش‌های بین‌المللی برای ریشه‌یابی و کاهش خطرات آن است؛ موضوعی که باید هم‌زمان با تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت ثبات پیش برود.

از سوی دیگر، خاتزیس با تمجید از تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان در این زمینه، آمادگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را برای ادامه همکاری با جمهوری عراق و دولت اقلیم کوردستان در زمینه‌های ظرفیت‌سازی، تبادل تجربیات و حمایت از تلاش‌های ملی با هدف مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی اعلام کرد.

در پایان این نشست، هر دو طرف بر اهمیت ادامه ارتباطات و هماهنگی‌ها در دوره پیش رو تاکید کردند؛ امری که به تقویت همکاری‌های مشترک، حمایت از تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق مهاجران و قاچاق انسان، تحکیم حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق بشر کمک خواهد کرد.