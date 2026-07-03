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رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت ۲۵۰امین سالگرد استقلال این کشور، از تعیین مهلتی یک‌هفته‌ای برای توقف فعالیت‌های نظامی ایران خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی مفصلی در برابر بنای یادبود کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی، مواضع تندی را درباره‌ی سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده مطرح کرد.

ترامپ مدعی شد که واشینگتن از منظر بشردوستانه، مهلتی یک‌هفته‌ای به ایران داده است تا به منظور برگزاری مراسم‌های مرتبط با خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران، فعالیت‌های نظامی خود را متوقف کند. رئیس‌جمهور آمریکا گفت که طرف ایرانی به شدت در تلاش است تا از هر راهی به یک توافق سیاسی با ایالات متحده دست یابد. وی همچنین مدعی شد که دولتش ضربات سختی به تهران وارد کرده و توانسته است در مدت تنها یک روز به درگیری‌ها در ونزوئلا پایان دهد.

ترامپ با توصیف آمریکا به عنوان بزرگترین ارائه‌دهنده‌ی خدمات بشردوستانه در تاریخ، اعلام کرد که این کشور وارد یک "دوران طلایی" شده است. وی با هشدار نسبت به بازگشت حزب دموکرات به قدرت، گفت: "اگر دموکرات‌ها بازگردند، قوانین و تغییراتی را تحمیل می‌کنند که شانس پیروزی جمهوری‌خواهان در هر انتخابات آینده را برای همیشه از بین می‌برد." وی همچنین نسبت به نفوذ ایده‌های کمونیستی هشدار داد و آن را جنگی علیه هویت آمریکایی توصیف کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشینگتن و تهران در اواسط ژوئن گذشته تفاهم‌نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای امضا کرده‌اند. با وجود پیشرفت در برخی حوزه‌ها، پرونده‌ی مدیریت تنگه‌ی هرمز همچنان لاینحل باقی مانده است. تهران خواستار مدیریت مشترک این تنگه با سلطنت‌نشین عمان در قبال دریافت حق خدمات است، اما واشینگتن و مسقط با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.