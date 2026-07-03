صدر بار دیگر هوادارنش را به تجمع دعوت کرد

2 ساعت پیش

رهبر جریان ملی شیعه ضمن اعلام پشتیبانی کامل از اقدامات علی فالح زیدی، از هواداران خود خواست برای صیانت از این گام‌های اصلاحی، تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، روز جمعه، ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵)، طی سخنانی بر حمایت تمام‌قد از پویش اصلاحات و مبارزه با فساد علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد.

مقتدی صدر در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: "ما همواره خواهان اصلاحات بوده‌ایم و هیچ نقطه‌ی اشتراکی با مفسدان نداریم. شما در خوشی و ناخوشی همراه من بوده‌اید، پس بیایید در مسیر حمایت از اصلاحات و این پویش جدید که روشنایی آن در عرصه‌های مختلف عراق عزیز آغاز شده است، ثابت‌قدم بمانیم."

وی همچنین از پیروان خود خواست با سازماندهی تجمعات مسالمت‌آمیز، اراده‌ی نخست‌وزیر را تقویت کنند. وی افزود: "این تجمعات برای درهم‌شکستن اراده‌ی مفسدانی است که تلاش می‌کنند با فشار بر نخست‌وزیر، او را از این اقدامات شجاعانه و ثمر‌بخش که لرزه بر اندام بسیاری از جریان‌های داخلی و خارجی انداخته است، بازدارند."

رهبر جریان ملی شیعه از تمامی نهادهایی که از زیدی حمایت کرده‌اند، از جمله دستگاه قضایی عراق، رئیس پارلمان و نیروهای امنیتی قدردانی کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از امروز یکشنبه، عملیات گسترده‌ای برای بازداشت مقامات متهم به فساد در عراق آغاز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در سطوح سیاسی و مردمی به دنبال داشته است.