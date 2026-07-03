واکنش تند محمدباقر قالیباف به اظهارات دونالد ترامپ

27 دقیقه پیش

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره‌ی وضعیت اقتصادی ایران، به وی توصیه کرد به جای مداخله، بر بحران‌های داخلی ایالات متحده تمرکز کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، واشینگتن را به تلاش برای فرافکنی بحران‌های داخلی خود متهم کرد.

قالیباف در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" نوشت: "تصور کنید کشوری بیش از ۴۰ میلیون شهروند وابسته به کمک‌های غذایی داشته باشد، اما کشور دیگری را گرسنه توصیف کند؛ این اظهارات نه یک واقعیت، بلکه تلاشی برای پنهان کردن بحران‌هایی است که خودتان با آن گرفتار هستید." وی افزود: "توصیه‌هایتان درباره‌ی برنامه‌ی کمک‌های غذایی (SNAP) را برای خودتان نگه دارید. سرمایه‌ها و تصمیمات ما متعلق به خودمان است؛ بهتر است نگران نرخ سوءتغذیه در کشور خودتان باشید."

پیش از این، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه‌ی "CNBC" مدعی شده بود که فشارهای آمریکا منجر به فروپاشی اقتصادی ایران و تورم ۳۰۰ درصدی شده است. ترامپ ادعا کرد که تهران شرایط مذاکره را پذیرفته و از پول‌های بلوکه‌شده برای خرید گندم و ذرت از آمریکا استفاده می‌کند.

در حال حاضر، گفتگوهای فنی میان دو کشور بر سر دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران و وضعیت تنگه‌ی هرمز ادامه دارد. نقطه‌ی اصلی اختلاف، اصرار واشینگتن بر صرف این مبالغ تنها برای خرید محصولات آمریکایی است، در حالی که ایران بر حق قانونی خود برای هزینه‌کرد این دارایی‌ها بدون محدودیت تأکید دارد.