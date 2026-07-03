درخواست عراق برای بازگشایی سفارت پرتغال در بغداد
فؤاد حسین وزیر امور خارجهی عراق در لیسبون با همتای پرتغالی خود دیدار کرد
وزیر امور خارجهی عراق در دیدار با همتای پرتغالی خود در لیسبون، ضمن دعوت رسمی از وی برای سفر به بغداد، بر لزوم ازسرگیری فعالیتهای دیپلماتیک پرتغال در عراق تأکید کرد.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، جمعه، ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵)، در لیسبون با پائولو رانجل، وزیر دولت و امور خارجهی پرتغال دیدار و گفتگو کرد.
طبق بیانیهی وزارت امور خارجهی عراق، فؤاد حسین در این دیدار بر اشتیاق بغداد برای تحکیم روابط با لیسبون تأکید کرد و خواستار آغاز دور جدید رایزنیهای سیاسی میان وزارتخانههای خارجهی دو کشور شد. وی بازگشایی سفارت پرتغال در بغداد را گامی کلیدی برای گسترش افقهای همکاری دوجانبه و تقویت شراکتهای راهبردی دانست.
طرفین در این نشست فرصتهای توسعهی همکاری در زمینههای اقتصاد، انرژیهای تجدیدپذیر، منابع آب، آموزش، پژوهشهای علمی و فرهنگی را بررسی کردند. همچنین تسهیل تبادل هیئتهای رسمی و نهایی کردن تفاهمنامههای در دست تدوین، از دیگر محورهای این گفتگو بود.
در بخش دیگری از این دیدار، فؤاد حسین با اشاره به مسائل منطقهای، بر موضع ثابت عراق در اولویت دادن به گفتگو و راهحلهای مسالمتآمیز برای حل بحرانها تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که این رویکرد ضامن امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگهی هرمز است. دو طرف همچنین دربارهی آخرین تحولات خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و همکاری با اتحادیهی اروپا و ناتو تبادل نظر کردند.