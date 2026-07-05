پارت دموکرات کوردستان و ائتلاف العزم خواستار حفظ توازن ملی شدند

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اربیل (کوردستان۲۴)- در دیدار هیئت پارت دموکرات کوردستان و اعضای شورای رهبری ائتلاف العزم بر حفظ توازن ملی و تثبیت شراکت واقعی در مدیریت نهادهای فدرالی تأکید شد.

هیئتی از پارت دموکرات کوردستان به ریاست هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی این حزب، امروز یکشنبه ۵ جولای در بغداد با اعضای شورای رهبری ائتلاف العزم دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی عراق و مسائل مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کرد.

فارس عیسی، رئیس دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی عراق و شماری از موضوعات مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، دو طرف با تأکید بر ضرورت تقویت ثبات سیاسی و فراهم کردن فضای مناسب برای پیشبرد روند سیاسی، بر تحکیم روابط دوجانبه و تداوم گفت‌وگو میان نیروهای سیاسی عراق تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین در حصوص حفظ توازن ملی و تثبیت شراکت واقعی در اداره نهادهای فدرال توافق نظر داشتند و بر ضرورت مدیریت این نهادها به گونه‌ای تأکید کردند که منافع عمومی و ثبات فراگیر عراق را تضمین کند.

این دیدار در حالی برگزار شد که تلاش‌ها برای تکمیل کابینه جدید عراق ادامه دارد و برخی وزارتخانه‌ها همچنان بدون وزیر هستند و نامزدهای آن‌ها هنوز موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان عراق نشده‌اند.