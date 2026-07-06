هیئت‌های اقلیم کوردستان و عراق فدرال بر امنیت مرزها و اجرای توافق‌نامه‌ی امنیتی با ایران تأکید کردند

2 ساعت پیش

ریبر احمد در سلسله دیدارهایی با مقامات ارشد نظامی و امنیتی عراق در بغداد، بر تقویت همکاری‌های میدانی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش و ضرورت اجرای کامل توافق‌نامه‌ی امنیتی با ایران تأکید کرد.

هیئت بلندپایه‌ی امنیتی دولت اقلیم کوردستان به ریاست ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، در سفری رسمی به بغداد با مجموعه‌ای از مقامات ارشد امنیتی و نظامی عراق دیدار و گفتگو کرد. این نشست‌ها با هدف بررسی چالش‌های امنیتی منطقه، تقویت ثبات داخلی و هماهنگی بیشتر میان اربیل و بغداد در سطح راهبردی برگزار شد.

بررسی مکانیسم‌های اجرای توافق‌نامه‌ی امنیتی با ایران

در بخش نخست این سفر، ریبر احمد با قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد. در این نشست، طرفین اوضاع کلی امنیتی کشور و ضرورت‌های حفاظتی در مرزها را مورد بحث قرار دادند. محور اصلی این گفتگو، بررسی مکانیسم‌های اجرایی "توافق‌نامه‌ی امنیتی مشترک میان عراق و جمهوری اسلامی ایران" بود.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و مشاور امنیت ملی عراق بر پایبندی کامل به مفاد این توافق‌نامه تأکید کرده و تصریح نمودند که جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی در مرزها، برای حفظ امنیت اقلیم کوردستان و کل عراق، یک ضرورت راهبردی است. طرفین همچنین بر اهمیت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های دفاعی در سراسر خاک عراق و "مناطق کوردستانی" تأکید کردند.

تقویت هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق

در ادامه‌ی این رایزنی‌ها، ریبر احمد با ارتشبد عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد کل ارتش عراق دیدار کرد. در این نشست، تقویت همکاری‌های میدانی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش فدرال، به‌ویژه در مناطقی با اهمیت امنیتی مشترک، مورد بررسی قرار گرفت.

مقامات حاضر در این دیدار بر لزوم پر کردن خلاءهای امنیتی و تداوم عملیات‌های مشترک جهت تعقیب بازماندگان تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید کردند. ارتشبد یارالله و ریبر احمد، تبادل اطلاعاتی و هماهنگی سطح بالا میان این دو نیرو را ضامن تثبیت حاکمیت قانون و حفاظت از دستاوردهایی دانستند که با فداکاری‌های مشترک حاصل شده است.

توسعه‌ی همکاری‌های اطلاعاتی و نهادی

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان همچنین با باسم بدری، رئیس جدید دستگاه امنیت ملی عراق دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت. در این نشست، طرفین بر گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و یگانگی تلاش‌ها برای روبرویی با چالش‌های امنیتی نوین تأکید کردند.

در پایان این دیدارهای فشرده، مقامات اربیل و بغداد ضمن ابراز رضایت از سطح کنونی تعاملات، بر ضرورت استمرار این نشست‌های راهبردی جهت تضمین ثبات پایدار در اقلیم کوردستان و سرتاسر جغرافیای عراق توافق کردند.