3 ساعت پیش

شورای عالی قضایی عراق از کشف مبالغ کلان ارزی، طلا و خودروهای لوکس در ادامه‌ی بازرسی‌های مربوط به پرونده‌ی فساد عدنان جومه‌یلی خبر داد.

شورای عالی قضایی عراق روز دوشنبه ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تحقیقات مستمر در پرونده‌ی عدنان جومه‌یلی، قائم‌مقام بازداشت‌شده‌ی وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها، موفق به کشف و ضبط ۲۵ میلیارد دینار عراقی، یک میلیون دلار آمریکا و حدود ۵ کیلوگرم طلا شده است.

کشف اموال در مخفیگاه‌های تکریت

طبق اعلام قاضی بازپرس دادگاه کیفری مبارزه با فساد، این موال که حاصل خسارت به پروژه‌های دولتی بوده، در جریان بازرسی از خانه‌ی یکی از متهمان در شهر تکریت کشف شده است. بر اساس این گزارش، متهم مبالغ مذکور را در گالن‌های پلاستیکی آب جاسازی و پنهان کرده بود. با احتساب دارایی‌های جدید، مجموع اموال توقیف‌شده در این پرونده تاکنون به ۱۲۷ میلیارد دینار عراقی و ۲۴ میلیون دلار آمریکا رسیده است؛ همچنین تعدادی املاک و مستغلات، خودروهای گران‌قیمت و مقادیر قابل‌توجهی طلا نیز ضبط شده است.

ارتباط کارمندان پالایشگاه بیجی با پرونده‌ی جومه‌یلی

هم‌زمان، منابع امنیتی فاش کردند که نیروهای ویژه در عملیاتی در شهرستان شرقاط، مبلغ ۳ میلیارد دینار را که در زیر خاک خانه‌ی یکی از کارمندان پالایشگاه نفت بیجی پنهان شده بود، کشف کردند. تحقیقات نشان می‌دهد این فرد با پرونده‌ی فساد عدنان جومه‌یلی در ارتباط بوده است. در این عملیات همچنین چهار دستگاه خودروی مدرن از نوع تویوتا هایلوکس، بی‌.ام.و، شورولت تاهو و کادیلاک توقیف شد.

گسترش دامنه‌ی بازداشت‌ها و فرار متهمان به خارج

در همین راستا، مصطفی سند، نماینده‌ی پارلمان عراق، فاش کرد که دو برادر متهم در این پرونده با نیم میلیارد دلار به فرانسه گریخته‌اند و علی زیدی در تلاش است از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) نسبت به استرداد متهمان و بازگرداندن اموال اقدام کند. عملیات گسترده‌ی مبارزه با فساد که پس از بازداشت عدنان جومه‌یلی آغاز شده، تاکنون منجر به بازداشت ده‌ها نماینده‌ی پارلمان، رؤسای احزاب و مسئولان دولتی شده است. شورای عالی قضایی تأکید کرد که تحقیقات برای بازداشت تمامی افراد دخیل در این پرونده تا تکمیل روند قانونی ادامه خواهد داشت.