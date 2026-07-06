حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز

3 ساعت پیش

وب‌سایت آمریکایی "اکسیوس" به نقل از یک مقام این کشور اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران دست‌کم دو موشک به سمت چند کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، شلیک کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین اشاره کرد که این حمله خسارت‌های سنگینی به دو کشتی وارد آورده، اما هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.

در همین راستا، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفت‌کش در سواحل عمان و در نزدیکی تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. این سازمان امروز سه‌شنبه (۷ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۱۶ تیر ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای فاش کرد: یک نفت‌کش هدف حمله قرار گرفته و به همین دلیل دچار آتش‌سوزی شده است؛ این حادثه در چند کیلومتری شرق شهر "لیما" در عمان رخ داده و هیچ تلفات جانی برجای نگذاشته است.

کشتی‌های تجاری از اوایل ماه مارس به دلیل جنگ و تنش‌های خاورمیانه متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند؛ یعنی زمانی که ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را مسدود کرد و واشنگتن نیز تحریم بندرهای ایران را اعلام نمود. اگرچه تردد دریایی از ۱۷ ژوئن و پس از امضای یک یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران از سر گرفته شد، اما تنش‌ها همچنان پایان نیافته است.

ایران با وجود این تأکید کرده است که وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت و همچنین تهدید کرده است از عبور کشتی‌هایی که به مسیر تعیین‌شده توسط تهران در سواحل خود پایبند نباشند، جلوگیری خواهد کرد.

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از این تنگه عبور کرده است که این مقدار، نزدیک به ۲۰ درصد از کل نفت جهان را شامل می‌شود.