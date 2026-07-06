متحدان ناتو از قراردادهای تسلیحاتی «دهها میلیارد دلاری» رونمایی میکنند
اربیل (کوردستان۲۴)- مارک روته، دبیرکل ناتو، امروز دوشنبه ۶ جولای، اعلام کرد که کشورهای عضو این پیمان در جریان اجلاس سران در آنکارا از مجموعهای از قراردادهای جدید تسلیحاتی به ارزش دهها میلیارد دلار رونمایی خواهند کرد؛ اقدامی که با هدف نمایش تعهد اعضا به افزایش هزینههای دفاعی، به ویژه در برابر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، انجام میشود.
ترامپ قرار است روز سهشنبه به رهبران ۳۲ کشور عضو ناتو در پایتخت ترکیه بپیوندد. این اجلاس در حالی برگزار میشود که او پیشتر اروپا را به دلیل واکنشش به جنگ ایران به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
این نشست یک سال پس از آن برگزار میشود که اعضای ناتو، تحت فشار رئیسجمهور آمریکا، متعهد شدند هزینههای دفاعی و امنیتی خود را تا سال ۲۰۳۵ به پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
روته در گفتوگو با خبرنگاران در آنکارا گفت: «تنها یک سال بعد، شاهد پیشرفتی تحولآفرین هستیم.»
به گفته او، کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا اکنون حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع و امنیت اختصاص میدهند و در این اجلاس برنامههای مشخصی برای دستیابی به هدف نهایی ارائه خواهند کرد.
در همین راستا، اعضای ناتو در حاشیه اجلاس و در قالب یک مجمع صنعتی، از مجموعهای از قراردادهای بزرگ تسلیحاتی رونمایی خواهند کرد تا به گفته روته نشان دهند که تعهدات دفاعی خود را به اقدامات عملی تبدیل کردهاند.
او افزود: «ما از قراردادهای جدیدی به ارزش دهها میلیارد دلار رونمایی خواهیم کرد که تجهیزات حیاتی مورد نیاز برای بازدارندگی و دفاع را فراهم میکنند.»
روته همچنین گفت کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا در سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد بیش از سال پیش از آن برای بخش اصلی دفاع هزینه کردهاند و با در نظر گرفتن سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این روند معادل ۲۵۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری اضافی خواهد بود.
او تأکید کرد: «ما در امنیت خود سرمایهگذاری میکنیم و اطمینان حاصل میکنیم که امروز و فردا به تجهیزات لازم برای حفاظت از جوامع خود دسترسی داشته باشیم، زیرا تهدیدهایی که با آنها روبهرو هستیم، از جمله تهدید روسیه، واقعی هستند.»
دبیرکل ناتو همچنین گفت کشورهای اروپایی، فراتر از پذیرش مسئولیت بیشتر برای دفاع از خود، اکنون «رهبری حمایت از اوکراین» را نیز بر عهده گرفتهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، قرار است در بخشی از نشست سران ناتو حضور یابد.
روته با اشاره به وضعیت جنگ اوکراین گفت: «اوکراین اکنون به لطف شجاعت، فداکاری و ابتکار نیروهای خود در حال تغییر پویایی میدان نبرد است، اما همچنان به حمایت مستمر ما، به ویژه در حوزه پدافند هوایی، نیاز دارد.»
او افزود: «تا زمانی که اوکراین از حاکمیت خود دفاع میکند، متحدان و شرکای ناتو باید اطمینان حاصل کنند که این کشور هر آنچه نیاز دارد، دریافت میکند.»
دیپلماتها میگویند اروپا و کانادا در این اجلاس متعهد خواهند شد که در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز سالانه دستکم ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی به کییف اختصاص دهند؛ اقدامی که در پی کاهش گسترده حمایتهای نظامی آمریکا در دوران ریاستجمهوری ترامپ انجام میشود.
رهبران اروپایی همچنین تلاش دارند پس از انتقادهای ترامپ از واکنش آنها به جنگ ایران، از هرگونه رویارویی با رئیسجمهور آمریکا که میتواند به اعتبار ناتو آسیب بیشتری وارد کند، پرهیز کنند.
به گفته دیپلماتها، کشورهای عضو امیدوارند روابط نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با ترامپ به مدیریت فضای اجلاس کمک کند.
در همین حال، مقامهای ترکیه به دلیل جلوگیری از حضور برخی رسانههای مخالف در پوشش این نشست با انتقادهایی روبهرو شدهاند.
روته در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع گفت: «از نظر ناتو بسیار مهم است که رسانهها بتوانند به صورت حضوری در رویدادهای مهم حضور داشته باشند.»
ایافپی/ب.ن