حضور میلیونها نفر در مراسم تشییع جنازه رهبر سابق ایران
اربیل (کوردستان۲۴)- جمعیت گستردهای امروز دوشنبه ۶ جولای، همزمان با آغاز مراسم تشییع جنازه سید علی خامنهای، رهبر سابق ایران، در تهران حضور یافتند. مقامهای ایرانی شمار شرکتکنندگان را میلیونها نفر برآورد کردند.
با وجود آنکه تاکنون آمار رسمی از میزان مشارکت منتشر نشده است، تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان میدهد که خیابانها و بلوارهای اصلی پایتخت مملو از جمعیت بوده است.
این مراسم برای جمهوری اسلامی فرصتی به شمار میرود تا پس از پنج هفته جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، تصویری از انسجام و تابآوری خود ارائه دهد. در عین حال، توجهها همچنان به مجتبی خامنهای، جانشین پدرش، معطوف است؛ فردی که از زمان انتصاب به رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.
پیکر سید علی خامنهای که در نخستین روز جنگ خاورمیانه، در ۲۸ فوریه، کشته شد، پس از دو روز برگزاری مراسم وداع در مصلای بزرگ تهران، امروز دوشنبه در میان انبوه عزاداران در خیابانهای پایتخت تشییع شد. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان میدهد تابوت او با گلبرگهای گل پوشیده شده بود.
همزمان با برگزاری مراسم، فضای هوایی تهران بسته شد و عزاداران با در دست داشتن پرچمهای ایران، پرچمهای حزبالله لبنان و همچنین پرچمهای قرمز که نماد انتقام تلقی میشوند، در خیابانها راهپیمایی کردند. رسانههای دولتی نیز گزارش دادند که گروهی از شرکتکنندگان در میدان امام حسین تهران، آدمک دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را به دار آویختند.
براساس گزارش رسانههای داخلی، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران نیز در این مراسم حضور داشت.
با توجه به گرمای شدید هوا، کامیونها برای خنک کردن عزاداران آبپاشی میکردند و برگزارکنندگان پرچمهای ایران و تصاویر سید علی و مجتبی را میان حاضران توزیع میکردند.
غیاب مجتبی خامنهای
یک روز پیش از این مراسم، هزاران نفر در مصلای بزرگ تهران گرد آمدند تا به سید علی خامنهای و چهار عضو خانواده او که در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا کشته شدند، ادای احترام کنند.
در این مجموعه، دیوارهای بتنی بزرگی برای جدا کردن جمعیت از تابوتها و جلوگیری از ازدحام ایجاد شده بود.
قرار است مراسم تشییع امروز دوشنبه با آیینهای مشابه در قم در روز سهشنبه و سپس در شهرهای نجف و کربلا در روز چهارشنبه ادامه یابد و در نهایت، مراسم خاکسپاری روز پنجشنبه در زادگاه ، مشهد، برگزار شود.
سه پسر سید علی خامنهای روز یکشنبه در مراسمی عمومی حاضر شدند؛ حضوری که بیش از هر چیز غیبت مجتبی را برجسته کرد. او اندکی پس از کشته شدن پدرش به عنوان رهبر جدید منصوب شد، اما تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.
مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که مجتبی خامنهای در حملات هوایی زخمی شده، اما جزئیاتی درباره شدت جراحات او منتشر نکردهاند.
احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران که جانشین فرمانده کشتهشده این نیرو شده است، نیز روز یکشنبه برای دومین بار در مراسم خاکسپاری حضور یافت؛ حضوری که پس از دیده نشدن او در جریان جنگ مورد توجه قرار گرفت.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز بهطور کمسابقهای در این مراسم حاضر شد.
«انتقام میخواهیم»
جنگ خاورمیانه پس از برقراری آتشبس و توافق اولیه میان تهران و واشینگتن متوقف شده است، اما هر دو طرف هشدار دادهاند که در صورت لزوم آماده ازسرگیری عملیات نظامی هستند. در این میان، موضوع انتقام یکی از محورهای اصلی مراسم تشییع بوده است.
سید علی خامنهای سالها سیاست تقابل با غرب را دنبال میکرد و جمهوری اسلامی نیز طی سالهای گذشته از گروههای مسلح ضدآمریکایی و ضداسرائیلی در منطقه، از جمله حماس و حزبالله لبنان، حمایت کرده است. هر دو گروه هیئتهایی را برای شرکت در مراسم اعزام کردهاند.
برخی از شرکتکنندگان نیز همین موضع را تکرار کردند.
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