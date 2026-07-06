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اربیل (کوردستان۲۴)- پس از آنکه نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت حفظ انسجام «چارچوب هماهنگی شیعه» تأکید کرد، برخی کارشناسان و ناظران سیاسی از احتمال بروز شکاف یا حتی انحلال این ائتلاف سخن گفتند.

عبدالرحمان جزائری، عضو ائتلاف دولت قانون، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «چارچوب هماهنگی با یک بحران سیاسی بزرگ روبه‌رو خواهد شد که ریشه آن در پیامدهای انتخابات، رکود سیاسی و بروز نشانه‌های اختلاف و مشکلات داخلی است.»

به گفته جزائری، عملیات اخیر دولت فدرال عراق در مبارزه با فساد، اختلافات میان جریان‌های عضو چارچوب هماهنگی را تشدید کرده و روند سیاسی این کشور را با تهدیدهایی مواجه ساخته است.

دولت فدرال عراق در هفته‌های اخیر طی عملیاتی گسترده، شماری از مقام‌های بلندپایه را به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی بازداشت کرده و اعلام کرده است که این روند تا بازداشت تمامی افراد متهم ادامه خواهد یافت.

در مقابل، صالح بوشی، کارشناس سیاسی، ارزیابی متفاوتی از پیام نوری المالکی ارائه می‌دهد. او در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: «این پیام به نیروهای سیاسی عضو چارچوب هماهنگی شیعه و همچنین مردم عراق اطمینان می‌دهد که این چارچوب همچنان مسئولیت مهمی در هدایت سیاست‌های دولت بر عهده دارد و برای تقویت هماهنگی داخلی تلاش می‌کند.»

در همین حال، نمایندگان برخی جریان‌های سیاسی عراق که نخواستند نامشان فاش شود، با اشاره به تحولات اخیر، از احتمال بروز انشعاب در چارچوب هماهنگی شیعه سخن گفته‌اند.

چارچوب هماهنگی، بزرگ‌ترین ائتلاف احزاب شیعه در پارلمان عراق، پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ و با هدف مقابله با طرح «دولت اکثریت» به رهبری مقتدی صدر تشکیل شد.

این ائتلاف در شکل‌گیری دولت‌های محمد شیاع السودانی و علی الزیدی نقش مؤثری ایفا کرد.

چارچوب هماهنگی شیعه متشکل از احزاب نزدیک به ایران است و با گسترش نفوذ آمریکا در عراق مخالفت می‌کند.

ب.ن