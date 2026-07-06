الاعرجی: همکاری امنیتی و اطلاعاتی ستون اصلی ثبات عراق و منطقه است

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اربیل (کوردستان۲۴)- مشاور امنیت ملی عراق، با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، اعلام کرد که دستیابی به امنیت پایدار علاوه بر اقدامات امنیتی، مستلزم مقابله با ریشه‌های افراط‌گرایی، تقویت توسعه و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای است.

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، امروز دوشنبه ۶ جولای، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، بر نقش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی در تقویت امنیت و ثبات عراق و منطقه تأکید کرد.

الاعرجی نوشت: «دولت عراق همکاری امنیتی و اطلاعاتی را ستون اساسی برای ارتقای امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند. این هدف از طریق توسعه سازوکارهای تبادل اطلاعات، هماهنگی تلاش‌های مشترک، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تقویت امنیت مرزها دنبال می‌شود؛ اقداماتی که به افزایش توانایی پیش‌بینی تهدیدها و مقابله مؤثر با آنها کمک می‌کند.»

وی همچنین تأکید کرد که از نگاه دولت عراق، تحقق امنیت پایدار تنها به اقدامات امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم رسیدگی به ریشه‌های افراط‌گرایی، ترویج ارزش‌های اعتدال، حمایت از توسعه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ رویکردی که به گفته او می‌تواند منافع مشترک را حفظ کرده و زمینه تحقق خواسته‌های مردم منطقه برای صلح و رفاه را فراهم کند.

اظهارات مشاور امنیت ملی عراق در حالی مطرح می‌شود که دولت فدرال این کشور در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را برای خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و تقویت امنیت مرزهای عراق آغاز کرده است.

ب.ن