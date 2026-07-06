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اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز دوشنبه ۶ جولای، از ایالات متحده خواست از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ یا قطعات مرتبط با آن به ترکیه خودداری کند و هشدار داد که چنین اقدامی «توازن قدرت» در خاورمیانه را بر هم خواهد زد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است اواخر امروز دوشنبه برای شرکت در اجلاس ناتو به آنکارا سفر کند؛ سفری که ممکن است از نگاه مقام‌های ترکیه فرصتی برای پیشبرد درخواست آنکارا جهت خرید ده‌ها موتور جت و بازگشت احتمالی به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ باشد.

نتانیاهو در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز گفت واشینگتن نباید فناوری پیشرفته نظامی را در اختیار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار دهد؛ کسی که به گفته او «آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است.»

او افزود: «فکر نمی‌کنم به ترکیه اف-۳۵ یا موتورهای جنگنده داده شود، زیرا این اقدام توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم می‌زند؛ توازنی که به باور من با برتری هوایی اسرائیل و همچنین حضور آمریکا در منطقه حفظ شده است.»

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه به اظهارات اخیر مقام‌های ترکیه علیه اسرائیل اشاره کرد؛ از جمله سخنان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، که هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان ترک، اسرائیل را «مشکل جهان» توصیف کرده و گفته بود: «این مردم به باری تبدیل شده‌اند که بشریت دیگر نمی‌تواند آن را تحمل کند.»

نتانیاهو در تفسیر این اظهارات مدعی شد که فیدان گفته است «دولت یهود جایی در میان بشریت ندارد و اساساً باید از بین برود.»

ماه گذشته، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره درخواست ترکیه برای خرید موتورهای جت F110 و بازگشت به برنامه اف-۳۵، گفته بود که اردوغان را «بسیار خوشحال» خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران، ترکیه به دنبال تأمین موتورهای جدید برای جنگنده رادارگریز بومی «KAAN» است تا بتواند به جمع محدود کشورهای سازنده جنگنده‌های نسل پنجم، از جمله آمریکا، چین و روسیه، بپیوندد.

ترکیه در سال ۲۰۱۷ سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه را خریداری کرد؛ اقدامی که با مخالفت واشینگتن روبه‌رو شد و در نهایت به حذف آنکارا از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹ انجامید.

نتانیاهو همچنین با وجود اختلاف‌هایی که به گفته او در هفته‌های اخیر بر سر جنگ ایران میان دو طرف به وجود آمده، بر روابط نزدیک خود با ترامپ تأکید کرد و گفت: «ما بهترین متحدان هستیم. رابطه من با رئیس‌جمهور خوب است.»

او درباره احتمال دیدار دوباره با ترامپ در واشینگتن نیز گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است، اما هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.

نتانیاهو و ترامپ آخرین بار در ماه فوریه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند؛ دیداری که بنا بر گزارش‌ها، در جریان آن نخست‌وزیر اسرائیل ترامپ را برای آغاز جنگ علیه ایران تحت فشار قرار داده بود.

ب.ن