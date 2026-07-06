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اربیل (کوردستان۲۴)- فاز نخست بزرگ‌ترین مجتمع گلخانه‌ای هیدروپونیک تولید گوجه‌فرنگی ایران با مساحت ۵۰ هزار متر مربع در شهرستان دیواندره، در هر دوره تولید، حدود دو هزار و ۵۰۰ تن انواع گوجه‌فرنگی تولید می‌کند و با اجرای فاز دوم، ظرفیت تولید آن دو برابر خواهد شد.

بزرگ‌ترین مجتمع گلخانه‌ای تولید گوجه‌فرنگی ایران که فاز نخست آن در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع در شهرستان دیواندره از توابع سنندج احداث شده است، توسط یک سرمایه‌گذار کورد راه‌اندازی شده و قرار است فاز دوم آن نیز در زمینی به همین وسعت اجرا شود.

شاهرخ کریمی، مدیر این مجتمع، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: «کوردستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مناسب، شرایط مطلوبی برای توسعه کشت گلخانه‌ای دارد. بر همین اساس و با اتکا به مطالعات و ارزیابی کارشناسی، این مجموعه را با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته احداث کردیم.»

سامانه‌های آبیاری، کنترل رطوبت و تنظیم دمای گلخانه به‌ صورت کاملاً خودکار و با استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت می‌شوند. همچنین سقف شیشه‌ای هوشمند این مجموعه امکان تنظیم میزان نور ورودی خورشید را متناسب با نیاز گیاه فراهم می‌کند.

در این مجتمع، تولید گوجه‌فرنگی به روش هیدروپونیک (آب‌کشت) انجام می‌شود و به جای خاک، ریشه گیاهان در محلول غذایی رشد می‌کنند.

این مجموعه در تمام طول سال تولید مستمر دارد و در هر دوره تولید، حدود دو هزار و ۵۰۰ تن انواع گوجه‌فرنگی تولید می‌کند. بخش عمده محصولات آن نیز به بازارهای صادراتی ارسال می‌شود.

این طرح تاکنون به ‌طور مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. با اجرای فاز دوم، ظرفیت تولید دو برابر خواهد شد و برای بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود.