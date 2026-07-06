اروپا در آتش؛ موج بیسابقه آتشسوزی در جنوب قاره سبز
موج گستردهای از آتشسوزیهای جنگلی، کشورهای جنوب اروپا را در برگرفته و هزاران تن از ساکنان این مناطق را مجبور به تخلیه خانههای خود کرده است. زبانههای آتش اکنون به مناطقی رسیده است که قرار بود میزبان مسابقات جهانی دوچرخهسواری "تور دو فرانس" باشند.
مقامات امدادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان اعلام کردهاند که صدها تیم آتشنشانی در حال نبرد با این حریق گسترده هستند. مساحت مناطق سوخته به بیش از ۲۰ هزار هکتار رسیده است.
در جنوب غربی فرانسه و در پی سوختن بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگلهای رشتهکوه پیرنه، دستور تخلیه برای حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر صادر شده است. مقامات فرانسوی همچنین به دلیل خطرات ناشی از آتشسوزی، حضور تماشاگران را در مرحله سوم مسابقات "تور دو فرانس" ممنوع کردند و تنها به ورزشکاران اجازه عبور از این مسیر را دادند.
همزمان با این آتشسوزیها، دمای هوا در اسپانیا به ۴۳ درجه سانتیگراد رسیده است. در یونان نیز آتش به دو کارخانه بزرگ در شهر سالونیک (تسالونیکی) سرایت کرد و پلیس ناچار به تخلیه کامل منطقه شد. از سوی دیگر، کشورهای کرواسی و آلبانی نیز با آتشسوزیهای مشابهی دستوپنجه نرم میکنند که بر اثر آن، بخشهای وسیعی از باغات و جنگلها نابود شدهاند.
این موج جدید گرما و آتشسوزی در حالی رخ میدهد که تنها در ماههای مه و ژوئن گذشته، هزاران نفر در فرانسه، اسپانیا و بلژیک به دلیل افزایش بیسابقه و غیرطبیعی دمای هوا جان خود را از دست دادند. امواج گرما و خشکسالی سالانه خسارات سنگینی به جنگلهای اروپا وارد میکنند و زنگ خطر پیامدهای تغییرات اقلیمی را در این قاره جدیتر از همیشه به صدا درآوردهاند.