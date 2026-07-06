انفجار در دمشق؛ الیزه سلامت مکرون را تأیید کرد

1 ساعت پیش

خبرنگار کوردستان۲۴ گزارش داد که صبح امروز سه‌شنبه، ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، چند بمب کارگذاری‌شده در نزدیکی هتلی در دمشق که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در آن اقامت داشت، منفجر شده‌اند.

این هتل در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری سوریه واقع شده و رئیس‌جمهور فرانسه شب گذشته را در آنجا سپری کرده بود. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مکرون و هیئت همراهش تنها یک ربع پیش از وقوع انفجارها هتل را ترک کرده بودند. در پی این حملات، چند نفر مجروح شده‌اند.

با این حال، کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه (الیزه) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که مکرون و هیئت همراه او در سلامت کامل هستند و متوجه صدای هیچ انفجاری نشده‌اند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که امانوئل مکرون روز دوشنبه در سفری رسمی وارد دمشق شد. این نخستین سفر رهبر یک کشور بزرگ غربی به سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد و به قدرت رسیدن احمد الشرع در اواخر سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.