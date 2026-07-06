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نیروهای واکنش سریع (الطواری) استان الانبار در یک عملیات امنیتی در شمال فلوجه، موفق به کشف و ضبط ده‌ها هزار قرص روان‌گردان از نوع "کاپتاگون" شدند.

نیروهای واکنش سریع الانبار امروز سه‌شنبه (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک اعلام کردند: یکی از هنگ‌های این نیرو، عملیاتی امنیتی را در منطقه "سجر" (واقع در شمال فلوجه) به اجرا گذاشت که در پی آن، نزدیک به ۱۷۵ هزار قرص مخدر کاپتاگون که به قصد قاچاق و توزیع انبار شده بود، کشف و ضبط شد.

در این بیانیه آمده است: محموله توقیف‌شده جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شده و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که وزارت کشور عراق اخیراً در بیانیه‌ای، آمار رسمی عملکرد خود در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق در نیمه اول سال جاری موفق به کشف و ضبط ۱ تن و ۹۷۷ کیلوگرم و ۵۲۲ گرم انواع مواد مخدر شده‌اند.

طبق اعلام وزارت کشور عراق، دستگاه قضایی این کشور نیز احکام مختلفی را برای ۳ هزار و ۵۵۳ قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد مخدر صادر کرده است که این احکام شامل ۵۸ حکم اعدام و ۲۳۶ حکم حبس ابد می‌شود. هم‌زمان، نیروهای امنیتی موفق شده‌اند ۳۷۸ شبکه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر را متلاشی کنند که از این تعداد، ۳۱۹ شبکه در سطح داخلی و ۵۹ شبکه در سطح بین‌المللی فعالیت داشته‌اند.