وزیر دفاع کوردتبار هلند برای شرکت در اجلاس ناتو وارد ترکیه شد

4 ساعت پیش

"دیلان یشیلگویز"، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند، امروز (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) جهت شرکت در اجلاس سران ناتو که در آنکارا برگزار می‌شود، وارد ترکیه شد. "دیلان" که در سال ۱۹۸۴ به همراه خانواده‌اش به عنوان پناهجو از درسیم ترکیە به هلند مهاجرت کرده بود، پس از گذشت سال‌ها، اکنون در قامت معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع به زادگاهش بازمی‌گردد.

سفر این سیاستمدار کورد به ترکیه برای شرکت در این اجلاس حساس، که بر روابط متحدان ناتو و صنایع دفاعی تمرکز دارد، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و محافل سیاسی داشته است.

دیلان، در جریان پرواز به سوی آنکارا، تصویری از خود در هواپیما را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از رایزنی‌های مهم خود در زمینه‌های امنیتی، روابط ائتلافی و صنایع دفاعی در این نشست خبر داد.

وی، نوشت: راهی اجلاس ناتو در آنکارا هستم. من اینجا هستم تا در راستای منافع هلند، توافقاتی را برای امنیت خودمان و متحدانمان انجام دهم و صنایع دفاعی کشورمان را بیش از پیش تقویت کنم.

مهاجرت این سیاستمدار کورد در سنین کودکی به همراه خانواده‌اش از ترکیه به هلند و بازگشت امروز او به آنکارا (شهری که در آن متولد شده) به عنوان یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات مسئول در حوزه امنیت و دفاع هلند، توجه رسانه‌ها را به عنوان یک نکته برجسته و دراماتیک جلب کرده است.

دیلان که رهبری "حزب مردم برای آزادی و دموکراسی" را نیز بر عهده دارد، در حال حاضر یکی از قدرتمندترین چهره‌های کابینه دولت هلند به شمار می‌رود.