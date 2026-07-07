آمریکا معافیت نفتی ایران را لغو کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- ایالات متحده امروز سهشنبه ۷ جولای، در پی حمله به سه نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز، معافیت موقت تحریمهای نفتی ایران را لغو کرد؛ اقدامی که فشار بر تهران را در بحبوحه مذاکرات دو کشور برای پایان دادن به درگیریهای اخیر در خاورمیانه افزایش میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا مجوزی را که در ماه ژوئن صادر شده بود و به ایران اجازه میداد تا ۲۱ اوت نفت خام و فرآوردههای مرتبط را تولید، صادر و تحویل دهد، لغو کرد.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت حملات اخیر در تنگه هرمز برای واشینگتن «کاملاً غیرقابل قبول» بوده و «با پیامدهایی همراه خواهد بود». وی افزود تفاهمنامه میان ایران و آمریکا بر پایه عملکرد طرفین است و تهران تنها در صورت نشان دادن «رفتار مناسب» از مزایای آن بهرهمند خواهد شد. با این حال، به گفته این مقام، مذاکرهکنندگان آمریکایی همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی تلاش میکنند.
حمله به سه نفتکش
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به یک نفتکش اصابت کرده و باعث آتشسوزی شده است. ساعاتی بعد نیز دو کشتی دیگر هدف حمله قرار گرفتند که دستکم یکی از آنها با پهپاد مورد اصابت قرار گرفته است. هر سه شناور در نزدیکی سواحل عمان و تنگه هرمز هدف قرار گرفتند.
قطر اعلام کرد یکی از کشتیهای هدف قرار گرفته، نفتکش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) این کشور بوده و ایران را مسئول این حمله دانست. دوحه این اقدام را «حملهای غیرقابل قبول» علیه امنیت کشتیرانی بینالمللی توصیف کرد، معاون سفیر ایران را احضار و خواستار ارائه توضیح شد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیز اعلام کرد دوحه ایران را از نظر حقوقی مسئول این حمله و پیامدهای آن میداند.
در مقابل، ایران در بیانیهای که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، این اتهامات را رد و آنها را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
نگرانی درباره هرمز و بازار نفت
حملات به نفتکشها به بیش از یک هفته آرامش نسبی در تنگه هرمز پایان داد و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی را دوباره افزایش داد. در پی این تحولات، قیمت نفت بیش از دو درصد افزایش یافت.
آندریاس کریگ، کارشناس امنیتی کالج کینگ لندن، گفت این حملات نشان میدهد ایران با هرگونه سازوکار جایگزین برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز مخالف است و آن را «پیامی روشن» از سوی تهران دانست. به گفته او، این حملات نقض آشکار آتشبس و قوانین بینالمللی محسوب میشود.
تردد کشتیها پس از امضای تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن در ماه گذشته به صورت محدود از سر گرفته شده بود، اما ایران تأکید کرده است که بازگشتی به شرایط پیش از جنگ، که کشتیها بدون محدودیت از تنگه هرمز عبور میکردند، وجود نخواهد داشت.
بر اساس این تفاهمنامه، ایران و عمان موظفاند با مشارکت دیگر کشورهای حاشیه حوزه خلیج درباره سازوکار آینده مدیریت و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز مذاکره کنند. قطر نیز که پیشتر از ایفای نقش میانجی خودداری کرده بود، در هفتههای اخیر نقش فعالتری در مذاکرات ایفا کرده و میزبان گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا بوده است.
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