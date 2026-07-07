نوسازی بیمارستان رزگاری با هدف ارتقای خدمات درمانی آغاز شد
اربیل (کوردستان۲۴)- طرح نوسازی کامل بزرگترین بیمارستان اربیل به دستور نخستوزیر اقلیم کوردستان وارد مرحله اجرایی شد، هدف از این طرح بهبود سطح خدمات پزشکی و افزایش کیفیت مراقبتهای درمانی برای شهروندان اعلام شده است.
شعبان چالی، مدیر دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، و امید خوشناو، استاندار اربیل، امروز سهشنبه ۷ جولای از روند اجرای طرح نوسازی بیمارستان رزگاری، بزرگترین بیمارستان دولتی اربیل، بازدید کردند.
این طرح به دستور نخستوزیر اقلیم کوردستان و با هدف بهبود سطح خدمات پزشکی و افزایش کیفیت مراقبتهای درمانی برای شهروندان آغاز شده است.
نوسازی کامل زیرساختهای بیمارستان، از جمله سالنهای بستری بیماران، بخش اورژانس، اتاقهای عمل، سیستمهای سرمایشی، تهویه و روشنایی، از محورهای اصلی این پروژه است. همچنین قرار است تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوریهای جدید درمانی در این مرکز به کار گرفته شود تا شرایط مناسبتری برای بیماران و کادر درمان فراهم شود.
کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، توسعه و ارتقای بخش بهداشت و درمان را از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده و علاوه بر ساخت بیمارستانهای جدید، برنامههای نوسازی مراکز درمانی و بهداشتی موجود را در مناطق مختلف اقلیم اجرا کرده است.
بیمارستان رزگاری یکی از مهمترین مراکز آموزشی و درمانی اربیل به شمار میرود که روزانه پذیرای صدها بیمار است. اجرای این طرح نوسازی قرار است تغییرات قابل توجهی در کیفیت خدمات پزشکی و امکانات این بیمارستان ایجاد کند.