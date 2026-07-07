3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- ناظران دریایی و مقام‌های قطری امروز سه‌شنبه ۷ جولای، اعلام کردند که سه کشتی، از جمله یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) متعلق به قطر، طی چند ساعت در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را افزایش داده است. قطر، ایران را مسئول حملات دانست.

حملات تازه

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» شامگاه دوشنبه به یک نفتکش اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. این نهاد همچنین از هدف قرار گرفتن دو کشتی دیگر خبر داد که دست‌کم یکی از آنها به گفته منابع دریایی، با یک پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.

هر سه کشتی در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفتند؛ منطقه‌ای که در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد. این حملات پس از بیش از یک هفته آرامش نسبی در آبراه راهبردی هرمز رخ داد و نگرانی‌ها درباره آزادی تردد دریایی را دوباره افزایش داد.

واکنش قطر

قطر که در تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا نقش میانجی داشته است، ایران را مسئول حمله به نفتکش خود دانست.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هدف قرار گرفتن کشتی «الرقیه» هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، «حمله‌ای غیرقابل قبول علیه امنیت و ایمنی ناوبری دریایی بین‌المللی» است.

او افزود: «ما ایران را کاملاً از نظر قانونی مسئول این حمله و هرگونه خسارت یا پیامد ناشی از آن می‌دانیم.» وی همچنین از تهران خواست از اقداماتی که امنیت منطقه‌ای یا ایمنی کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند، خودداری کند.

چالش هرمز

این حملات در حالی رخ داد که پس از آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، تردد دریایی در تنگه هرمز به ‌صورت آزمایشی از سر گرفته شده بود. با این حال، آینده این آبراه همچنان یکی از مسائل پیچیده در مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی پایدار به شمار می‌رود.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات انرژی جهان است و هرگونه اختلال در عبور کشتی‌ها از آن می‌تواند بر بازارهای جهانی نفت و امنیت انرژی تأثیر بگذارد.

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