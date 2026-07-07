پیکر سید علی خامنهای برای برگزاری مراسم تشییع وارد عراق شد
اربیل (کوردستان۲۴)- رسانههای دولتی عراق گزارش دادند پیکر سید علی خامنهای، رهبر سابق ایران، شامگاه امروز سهشنبه ۷ جولای، پیش از برگزاری مراسم تشییع در شهرهای مقدس عراق، وارد فرودگاه بینالمللی نجف شد.
ایران از روز شنبه مراسم تشییع ششروزه خامنهای را آغاز کرده است که بخشی از آن به برگزاری آیینهای سوگواری در عراق، کشوری با اکثریت شیعه و روابط نزدیک با تهران، اختصاص دارد.
خامنهای که در نخستین روز جنگ خاورمیانه در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، قرار است روز پنجشنبه در زادگاهش، مشهد، به خاک سپرده شود.
تلویزیون دولتی عراق تصاویری از ورود هواپیمای ماهانایر حامل پیکر خامنهای به فرودگاه نجف پخش کرد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز اندکی پیش از آن برای شرکت در مراسم رسمی وارد نجف شده بود.
در مراسم استقبال از پیکر، شماری از مقامهای ارشد عراقی، از جمله نخستوزیر علی الزیدی، و همچنین اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، حضور داشتند.
فرودگاه نجف برای این مراسم آذینبندی شده بود و فرش قرمز و پوسترهایی با تصویر خامنهای در محل نصب شده بود.
دولت عراق روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرده و مراسم عزاداری قرار است از بامداد این روز در شهر نجف آغاز شود.
در آستانه این مراسم، زائران و عزاداران از نقاط مختلف عراق و کشورهای دیگر وارد نجف شدند تا در آیین تشییعی که مسیر آن حدود شش کیلومتر است و به حرم امام علی ختم میشود، شرکت کنند. خیابانهای اصلی شهر نیز با بنرهای خوشامدگویی و تصاویر رهبر فقید ایران آذین شده است.
محمد البیاتی، یکی از شرکتکنندگان، به خبرگزاری فرانسه گفت برای حضور در مراسم تشییع «شخصیتی که قدرت آمریکا و اسرائیل را به چالش کشید» به نجف سفر کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، پس از پایان مراسم در نجف، پیکر خامنهای برای برگزاری آیین تشییع دیگری به کربلا منتقل خواهد شد؛ مراسمی که در حرمهای امام حسین و برادرش عباس به پایان میرسد.
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