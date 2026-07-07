انتقاد ترامپ از برخی متحدان ناتو به دلیل همراهی نکردن در جنگ با ایران
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با آغاز اجلاس ناتو در آنکارا، رویکرد کشورهای اروپایی در قبال تنش با ایران به یکی از محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدانش تبدیل شد؛ اختلافی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آن را به صراحت مطرح کرد.
ترامپ در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، از آلمان، فرانسه و ایتالیا انتقاد کرد و مدعی شد این کشورها در آغاز درگیری با ایران محدودیتهایی برای استفاده آمریکا از برخی پایگاههای نظامی اعمال کردهاند. او گفت از عملکرد ناتو ناامید شده و تأکید کرد که اگر اجلاس در ترکیه برگزار نمیشد، شاید در آن شرکت نمیکرد.
در مقابل، رهبران اروپایی و ناتو تلاش کردند از تشدید اختلافات با واشینگتن جلوگیری کنند و تمرکز اجلاس را بر انسجام ائتلاف و تقویت توان دفاعی اعضا حفظ کنند. در همین راستا، اعضای اروپایی از قراردادهای جدید تسلیحاتی و افزایش بودجههای دفاعی رونمایی کردند تا بر پایبندی خود به تعهدات ناتو تأکید کنند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت کشورهای اروپایی به وعده خود برای افزایش هزینههای دفاعی عمل کردهاند و این سرمایهگذاریها ضمن تقویت امنیت ائتلاف، به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی نیز کمک خواهد کرد.
ایافپی/ب.ن