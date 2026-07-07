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انتقاد ترامپ از برخی متحدان ناتو به دلیل همراهی نکردن در جنگ با ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا
جهان اجلاس ناتو جنگ با ایران متحدان اروپایی

اربیل (کوردستان۲۴)- هم‌زمان با آغاز اجلاس ناتو در آنکارا، رویکرد کشورهای اروپایی در قبال تنش با ایران به یکی از محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدانش تبدیل شد؛ اختلافی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را به ‌صراحت مطرح کرد.

ترامپ در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از آلمان، فرانسه و ایتالیا انتقاد کرد و مدعی شد این کشورها در آغاز درگیری با ایران محدودیت‌هایی برای استفاده آمریکا از برخی پایگاه‌های نظامی اعمال کرده‌اند. او گفت از عملکرد ناتو ناامید شده و تأکید کرد که اگر اجلاس در ترکیه برگزار نمی‌شد، شاید در آن شرکت نمی‌کرد.

در مقابل، رهبران اروپایی و ناتو تلاش کردند از تشدید اختلافات با واشینگتن جلوگیری کنند و تمرکز اجلاس را بر انسجام ائتلاف و تقویت توان دفاعی اعضا حفظ کنند. در همین راستا، اعضای اروپایی از قراردادهای جدید تسلیحاتی و افزایش بودجه‌های دفاعی رونمایی کردند تا بر پایبندی خود به تعهدات ناتو تأکید کنند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت کشورهای اروپایی به وعده خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کرده‌اند و این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن تقویت امنیت ائتلاف، به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز کمک خواهد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن 

 
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