ایرنا: حملات آمریکا در حومه اهواز کشته و زخمی بر جای گذاشت

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اربیل (کوردستان۲۴)- ایالات متحده و ایران امروز پنج‌شنبه ۹ جولای، برای دومین روز متوالی حملات متقابلی را انجام دادند؛ حملاتی که در بحبوحه تشدید اختلافات واشینگتن و تهران بر سر تنگه راهبردی هرمز صورت گرفت.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت جهان به شمار می‌رود و به نقطه کانونی درگیری‌های اخیر در خاورمیانه تبدیل شده است. تهران با وجود آنکه پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه این آبراه برای عبور آزاد کشتی‌ها باز بود، همچنان بر اعمال کنترل بر آن تأکید دارد.

پس از تبادل حملات در روز چهارشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که آتش‌بس با ایران «پایان یافته» است، اما همزمان از باز بودن مسیر مذاکرات سخن گفت و هشدار داد هرگونه حمله جدید با واکنشی سریع روبه‌رو خواهد شد.

ارتش آمریکا اعلام کرد حملات اخیر با هدف کاهش توانایی ایران برای «تهدید آزادی ناوبری در تنگه هرمز» انجام شده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، نزدیک به ۹۰ موضع نظامی از جمله انبارهای موشک و پهپاد و همچنین مراکز پشتیبانی و لجستیکی در امتداد سواحل ایران هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داد که این حملات در حومه اهواز سه کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است.

در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پاسخ به این حملات، «زیرساخت‌ها و تأسیسات کلیدی» پایگاه‌های آمریکا در عریفجان و علی‌السالم در کویت و همچنین جفیر و شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در منامه، پایتخت بحرین، خبر داد. همچنین مقام‌های کویتی اعلام کردند سامانه‌های دفاعی این کشور «حملات موشکی و پهپادی خصمانه» را رهگیری کرده‌اند.

رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند که حملات آمریکا به یک پل راه‌آهن در شمال شرق ایران اصابت کرده است. ایرنا نیز از حمله به یک پایگاه نظامی در بوشهر خبر داد؛ استانی که تنها نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی ایران در آن قرار دارد.

همچنین گزارش شده است که پیش از این حملات، پرواز جنگنده‌ها بر فراز جزیره کیش مشاهده شده و انفجارهایی شهرهای بندرعباس، کنارک و چابهار را لرزانده است؛ رخدادهایی که به قطع برق در بخش‌هایی از این مناطق نیز منجر شده است.

ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «این حملات در پاسخ به بمباران کشتی‌ها توسط ایران در روز گذشته انجام شد. اگر دوباره تکرار شود، شرایط بسیار بدتر خواهد شد.»

او ساعاتی بعد نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری مدعی شد که طرف ایرانی «کمی پیش تماس گرفته» و «به‌شدت خواهان توافق» بوده است. ترامپ جزئیاتی درباره این تماس یا هویت طرف گفت‌وگو ارائه نکرد، اما در ادامه نسبت به ارزش هرگونه توافق ابراز تردید کرد و ایرانی‌ها را «نوعی دیوانه» توصیف کرد.

تأکید ایران بر کنترل تنگه هرمز

مذاکره‌کننده ارشد ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تنگه هرمز تنها بر اساس «ترتیبات ایران» برای عبور کشتی‌ها باز خواهد بود.

محمدباقر قالیباف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده هنوز نیاموخته است که قلدری و زیر پا گذاشتن تعهدات دیگر بدون هزینه نخواهد بود. اگر حمله کنید، پاسخ خواهید گرفت.»

تهران از زمان آغاز جنگ در پی حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، بر کنترل تنگه هرمز تأکید کرده و اعلام کرده است که برای عبور کشتی‌ها هزینه دریافت خواهد کرد. همچنین هشدار داده است کشتی‌هایی که از مسیرهای تعیین‌شده منحرف شوند، هدف قرار خواهند گرفت.

این گزارش می‌افزاید ارتش ایران طی روزهای اخیر دست‌کم سه کشتی را هدف قرار داده که این اقدام زمینه‌ساز حملات گسترده آمریکا به مواضع ایران در روز سه‌شنبه شده است.

حملات اخیر در آستانه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران که بنا بر این گزارش در آغاز جنگ و در تاریخ ۲۸ فوریه کشته شده بود، انجام شد.

در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از همه طرف‌ها خواست نهایت خویشتنداری را رعایت کنند. پاکستان نیز که از آن به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشینگتن یاد شده، خواستار کاهش تنش‌ها شد.

ایران همچنین اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و نخست‌وزیر قطر روز چهارشنبه در گفت‌وگویی تلفنی بر ضرورت استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حل مسائل منطقه‌ای تأکید کرده‌اند.

دو طرف اعلام کرده‌اند که در موج نخست حملات، ده‌ها هدف نظامی را مورد حمله قرار داده‌اند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که در این حملات هشت نظامی ایرانی کشته شده‌اند.

سنتکام نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه بیش از ۸۰ هدف را مورد حمله قرار داده‌اند، در حالی که سپاه پاسداران از حمله به ده‌ها تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و بحرین خبر داده است.

یک مقام نظامی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد حملات اخیر ایران هیچ تلفات انسانی یا خسارت قابل توجهی به تأسیسات آمریکایی وارد نکرده است.

نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی

عمان که در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد، حملات به بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری را محکوم کرد، اما در بیانیه خود ایران را مسئول این حملات ندانست.

مسقط در تلاش است ضمن حفظ بی‌طرفی خود، مذاکرات مربوط به مدیریت تنگه هرمز را نیز ادامه دهد و تاکنون از متهم کردن مستقیم ایران خودداری کرده است.

اختلاف اصلی میان تهران و واشینگتن بر سر نحوه تردد کشتی‌ها در این آبراه همچنان پابرجاست؛ آمریکا خواهان آزادی کامل کشتیرانی است، در حالی که ایران بر دریافت هزینه عبور تأکید دارد و اجازه عبور کشتی‌ها از آب‌های عمان را نیز رد کرده است.

هر سه کشتی که اخیراً هدف حمله قرار گرفته‌اند، در نزدیکی سواحل عمان در حال تردد بوده‌اند. عمان نیز پیشنهاد ایجاد یک کریدور موقت ترانزیتی در امتداد سواحل خود را مطرح کرده است.

تردد دریایی پس از امضای توافق پایان خصومت‌ها میان آمریکا و ایران در ماه گذشته به‌صورت آزمایشی از سر گرفته شد.

در همین حال، آرسنیو دومینگز، رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی، اعلام کرد که نزدیک به شش هزار دریانورد همچنان در منطقه سرگردان هستند.

ای‌اف‌پی/ب.ن